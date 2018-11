Bauwirtschaft Deutliches Bekenntnis zum Standort

Oberrot / Holger Ströbel

Am Montag fand der Spatenstich für ein neues Tiefladerzentrum mit Lagerhalle der Fertighaus Weiss GmbH in Oberrot statt. Mit dem Vorhaben will der Fertighaushersteller seine Logistik effizienter und witterungsunabhängiger machen, da die Tieflader mit ihrer Fracht an einem zentralen Ort parken können. „Der Bau des Tiefladerzentrums und der Lagerhalle erlaubt es uns, die Organisation zu optimieren“, erklärte Hans Volker Noller, geschäftsführender Gesellschafter der Fertighaus Weiss GmbH. Fertighaus Weiss produziert jährlich rund 240 Architektenhäuser. Geplant ist auch die Errichtung einer E-Tankstelle. Nachhaltigkeit hat bei Fertighaus Weiss einen hohen Stellenwert. Auch das Werk in Oberrot-Scheuerhalden ist ein Plusenergiewerk, in dem mehr Energie erzeugt wird, als es verbraucht.