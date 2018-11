Adventszeit Der Weihnachstmarkt startet bald

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Wenn am Donnerstag um 18 Uhr mehr als 50 Alphornbläser aus ganz Süddeutschland mit ihren Gebirgsklängen hunderte Zuschauer in ihren Bann ziehen, der Glühweinduft über den Marktplatz weht und tausend Lämpchen an den Buden leuchten, dann steht der Haller Marktplatz für mehr als drei Wochen ganz im Zeichen des Weihnachtsmarkts. Bis es soweit ist, müssen die 36 Stände noch mit Waren bestückt werden. Die Hütten stehen schon.

Beim Pressetermin stellen Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim sowie die Mitarbeiter des städtischen Eigenbetriebs Touristik und Marketing den Haller Weihnachtszauber vor. „Im Grunde hat der schon begonnen“, erinnert Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Der Markt „Kunst – Handwerk – Desgin“ lockte am vorvergangenen Wochenende Tausende ins Hälllisch-Fränkische Museum.

Marktplatz und Hospitalhof

Am ersten Adventswochenende steht traditionell der kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt von Bernhard Deutsch im Hospitalhof auf dem Programm (siehe Info).

Dreieinhalb Wochen hingegen ist zwischen Rathaus und Michaelskirche etwas los. „Wir sind bereits zum achten Mal auf dem Marktplatz“, berichtet Silvia Wittmann, Leiterin der Abteilung Stadtmarketing. „Wir haben viele Standbetreiber, die seit Jahren gerne wiederkommen“, berichtet sie. Aber auch auf Neuheiten stößt der Weihnachtsmarktbesucher. „Aus Polen und aus Litauen sind Standbetreiber da“, sagt Wittmann. Ein Highlight sei wie in den vergangenen Jahren der Verkäufer aus Bethlehem, dem Geburtsort von Jesus. Der Palästinenser verkauft Krippen und Holzschnitzereien.

„Studenten werden die Besucher befragen“, erläutert Janine Leonberger, Leiterin des Eigenbetriebs Tourismus und Marketing. Professor Dr. Joachim Link und seine Seminarteilnehmer wollen wissen, was man besser machen kann. Zudem werden sie das System der Besucherzahlenschätzung überprüfen. Die Zahl der gespülten Tassen mal 2,8 ergibt bisher die Besucherzahl. Damit kam man auf 250 000 Gäste beim letzten Markt.

„Die Frage lautet, ob sich dieser Faktor verändert hat“, sagt Wittmann. OB Pelgrim relativiert: „Im Grunde ist die absolute Zahl der Besucher nicht relevant. Jeder kann täglich sehen, dass es viele sind.“

Die werden von den vielen Programmpunkten angelockt. 120 Aktionen an 23 Tagen versprechen die Weihnachtsmarktorganisatoren. Die sechs Meter hohe Pyramide mit den Holzflügeln wird sich in diesem Jahr wieder vor dem Clausnizerhaus drehen. Verbessert wurde das Programm für Kinder im Knusperhaus.

Viele Haller singen

„700 Ehrenamtliche wirken mit“, berichtet Leonberger. Chöre, Musiker, Schulklassen, Kindergartengruppen: Die Bühne vor dem Rathaus steht vielen offen. Kooperationspartner wie Gerhards Marionetten, das Hällisch-Fränkische Museum, Haalgschrey, Stadtbibliothek, Freilichtspiele und viele weitere sind dabei. „Der Weihnachtsmarkt ist ein wichtiges Element, die Innenstadt im Dezember zu beleben“, erläutert Leonberger. Er dauert täglich von 11 bis 20 Uhr (Freitag und Samstag bis 21 Uhr). Der Weihnachtszauber ziehe sich aber auch durch die ganze Stadt. So bieten die Händler der Gelbinger Gasse am Samstag, 1. Dezember, 12 bis 18 Uhr, eine Wichtelaktion an, bei der Teilnehmer Preise gewinnen können.

Kostenlos anreisen

An Adventssamstagen können Busfahrgäste kostenlos fahren. Zudem erstatten 40 Händler ihren Kunden an Adventsfreitagen und -samstagen die Parkgebühren komplett. Diese Aktion wird von den Stadtwerken Hall unterstützt. An den Adventssamstagen und -sonntagen steht das Parkhaus der Bausparkasse im Ziegeleiweg kostenfrei zur Verfügung.

Der Weihnachtsmarkt hört auf, wie er anfängt: Mit einem Auftritt auf der Großen Treppe. So soll eine Feuershow den Markt am Freitag, 21. Dezember um 20 Uhr beenden.

Info Die aktuellen Termine des Musikprogramms und der weiteren Aktionen finden sie täglich in der Zeitung.