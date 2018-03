Freizeit Der Stadtgeschichte auf der Spur

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Stadtgeschichte, Kulturlandschaft und Schulzentrum sind Stationen des sechs­einhalb Kilometer langen Rundwegs „Buchholz-Schmerach“, den die Ilshofener Ortsgruppe des Albvereins ausgewiesen hat. Die Initiatoren laden alle Interessierten am Sonntag, 18. März, ein, die neue Strecke zu erkunden. Treffpunkt und Abmarsch zur Wanderung ist um 17 Uhr beim Rathaus. Die Wege sind befestigt und können auch mit Kinderwagen und Fahrrädern befahren werden.

Helmut Bürckert, der Vorsitzende der örtlichen Albvereinsgruppe, hatte schon lange die Idee, einen informativen Spazierweg mit Hinweistafeln zu den Ilshofener Besonderheiten auszuweisen. Mitstreiter fand er nicht nur im Ausschuss seines Vereins, sondern auch bei der Stadtverwaltung und beim Gewerbeverein, die finanziell und tatkräftig bei seinem Vorhaben mithalfen. Aber auch etliche Behörden wollten um Erlaubnis gefragt werden, schließlich dürfen nicht einfach Schilder in der Landschaft aufgestellt und historische Punkte präsentiert werden.

Los geht’s am Rathaus

Inzwischen sind alle strittigen Punkte geklärt und Interessierte können beim Rathaus die ersten beiden von insgesamt elf Informationstafeln studieren. Sie geben einen Überblick über die Wegstrecke und die 730 Jahre währende Ilshofener Stadtgeschichte. Wo einst Lehm abgebaut wurde und sich später allerhand Getier in Tümpeln und auf Steinhalden tummelte, entstand 1990 das Parkhotel. Ein See erinnert heute an das ehemalige Biotop. In gemeinsamen Aktionen siedelten damals die Albvereinsjugend, der BUND, Schüler sowie Vogelschützer die Frösche, Molche und Eidechsen um, ehe die Baugrube ausgehoben wurde. Daran erinnert das Schild an der zweiten Station der Rundtour.

Von dort wird die L 2218 in Richtung Buchholz überquert. Am Waldrand steht die nächste Tafel, die Informationen über das Waldgebiet und die Jagdfläche gibt und die Besucher auf den Grabhügel „Ritterbuck“ mit zehn Meter Durchmesser nahe des Hauptwegs aufmerksam macht.

Der Weg geht nun Richtung Wolpertshausen, wo an der Gemarkungsgrenze zur Nachbargemeinde noch ein alter Grenzstein von 1828 zu finden ist. Er markiert den Übergang von der Markung Rudelsdorf nach „Ilzhofen“, zu jener Zeit noch mit „z“ geschrieben. Hat man erneut die Landesstraße überquert, ergibt sich ein weiter Blick über die Hohenloher Landschaft. Dann sind bei guter Sicht der Altenbergturm bei Sulzbach-Laufen, der Sendemast „Hohe Brach“ im Mainhardter Wald und der Sender „Waldenburg-Friedrichberg“ zu sehen. Ein weiteres Hinweisschild sorgt dafür, dass die Wanderer diesen Ausblick nicht verpassen.

Die sechste Station führt zur Lerchenmühle und zum Lerchensee, der Ende der 70er-Jahre im Zuge der Flurneuordnung wiederhergestellt wurde. Bis 1920 wurde an der Schmerach eine Säg- und Mahlmühle betrieben. Entlang des Sees zeigt die Strecke nun eine biologische Rarität: den einzigen Wildapfelbaum im Gebiet der Stadt Ilshofen. Der Wildapfel ist vermutlich die Stammform des heutigen Kulturapfels.

Das Sportgelände und das Schulzentrum können als Sehenswürdigkeiten Nummer 8 und 9 betrachtet werden, ehe der lehrreiche Rundkurs auf dem Grauwespele, dem Festplatz der Stadt, seinen Abschluss findet. Am Samstag, 24. März, findet dort wieder die Pferde- und Jungviehprämierung zum Ostermarkt statt.