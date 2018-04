Schwäbisch Hall Gesundheit: Bürger informieren sich

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Vom Atmen bis zur Meridianmassage: Im Therapiezentrum des Diaks machten sich Besucher über Formen der Vorbeugung schlau.

Gesundheit hoch 3“ nennt sich dieser Informations- und Erlebnisabend am Haller Diakonie-Klinikum. Die meisten Besucher im Erdgeschoss des modernen Diak-Anbaus folgen Karin Weber-Wagner zum Workshop „Stärken Sie Ihren Atem“. Schließlich hält uns der Atem am Leben. Beim Einatmen holen wir Sauerstoff in den Körper – 6000 Mal am Tag. So oft hebt und senkt sich der Muskel des Zwerchfells. Wo und wie „es bei jedem atmet“, soll herausgefunden werden, indem sechs Frauen und ein Mann die Hände auf den Bauch legen. Ist der Atem spürbar? Gut. „Und nun Hände auf die Brust“, verordnet Karin Weber-Wagner. Dort soll die Bewegung in die Breite gehen, nicht in die Höhe.

Die Logopädin macht vor wie man auf einem Stuhl zu sitzen hat: aufrecht. Unvermittelt strecken sich die Rücken der Zuschauer. Das fühlt sich gleich viel besser an. Jetzt kommt Bewegung rein: Aufstehen, Arme hoch, dann Ellenbogen zum Knie. „Hören Sie dabei auf zu atmen?“, fragt Weber-Wagner. Beim Schuhplattlertanz hört keiner auf zu schnaufen, da geht eher die Puste aus. Es reicht noch für Lachen. „Sehr gut. Lachen ist die beste Medizin.“

Luftballons werden verteilt und aufgeblasen. Das trainiert das Zwerchfell. Vor allem wenn sie mit „schmalen Wangen“ aufgepustet werden. Gut gelaunt verlassen die sieben Teilnehmer den Raum.

Änderung im Alltagsverhalten

Rolf Rößler, der einzige Mann der Runde, spürt seit einiger Zeit einen Druck auf der Brust. Er erhofft sich an diesem Abend im Diak Informationen und letztlich Linderung. Gleich besucht er den Vortrag „Erfolgreiche Verhaltensänderung“. Etwas im Alltag ändern, das muss möglicherweise auch er künftig. Christoph Engel, Leiter der Physiotherapie, führt durchaus amüsant durch dieses recht theoretische Thema. Er findet gut klingende Worte für das, was flapsig als innerer Schweinehund bezeichnet wird. Es ist die Hürde, die zwischen Motiv und Intention gerne auftaucht.

Der TV-bekannte Moderator und Mediziner Eckhart von Hirschhausen habe diesen Schweinehund einmal mit dem Scheinriesen aus der Geschichte „Jim Knopf“ verglichen: Aus der Ferne scheint er riesig, kommt man ihm näher, wird er klein und freundlich. Hat man sich einmal aufgerafft, brauche es sechs Wochen bis eine Verhaltensänderung ein Ritual geworden ist. Nach einem Vierteljahr hänge man noch einmal durch, aber man bekomme in der Regel die Kurve. Verlockende Ziele seien als Motivation nützlich. Der Physiotherapeut erzählt von einem alten Mann, der auf dem Abschlussball mit seiner Enkelin tanzen wollte Und von jemandem, der sich vor seiner Hüft-OP Skier kaufte. „Für mich ist es eine gute Motivation beim Yogakurs zu wissen, dass ich ihn selbst zahlen muss, wenn ich nicht mindestens neun Mal hingegangen bin. Wenn ich fleißig war, übernimmt die Krankenkasse die Kosten“, erzählt Erika Bürk.

Gehirnjogging für vitalen Geist

Weiter geht’s im Workshop, in dem die Teilnehmer erfahren, wie man einen Sprudelkasten am schonendsten trägt, und dass Gehirnjogging wichtig ist für einen gesunden Geist. Einige Besucher dürften neue Erkenntnisse gewonnen haben über die Behandlung mit der Meridianmassage. Tatjana Komann gibt einen Überblick über die Bahnen, die auf der Haut verlaufen – jede einem Organ zugeschrieben. Sie sollen energetisch ausgeglichen sein, damit kein Schmerz entsteht. Komann fährt mit einem Metallstab die entsprechende Linie entlang und kann damit „Krankheiten heilen, die entstanden sind, weil etwas gestört ist – nicht, wo etwas schon zerstört ist“, sagt sie. Und noch ein Tipp: Wenn man sich am Knie gestoßen hat, solle man sich am Unterarm kratzen, das lindere den Schmerz.