Der Rohbau steht, 2019 soll hier Einzug gefeiert werden

So soll das vordere Wohnhaus an der Ellwanger Straße im Mai nächsten Jahres aussehen. © Foto: Visualisierung: Laukenmann

Christoph Holl (li.) und Jürgen Schlepckow (2. re.) von der Samariterstiftung stoßen mit Tobias (2. li.) und Otto Laukenmann an. © Foto: Kerstin Dorn

Vergangene Woche konnte beim Crailsheimer Bauvorhaben der Wohnbau-Laukenmann-GmbH in der Ellwanger Straße Richtfest gefeiert werden. Im Herbst letzten Jahres war Baubeginn, die Grundsteinlegung erfolgte im April dieses Jahres.

Ein Pilotprojekt

„Das Glas bricht bis zum Grund, geweiht wird dieser Bau zur Stund“, rief Zimmerermeister Siegfried Bauer beim Richtfest vom Dach herab und ließ sein Glas nach alter Sitte auf dem Boden zerschellen. Die Bitte um den Segen für diesen Bau nahm Jürgen Schlepckow, Vorstandsmitglied bei der Samariterstiftung, zum Anlass, um die Richtfest-Gäste über Sinn und Zweck des hier entstehenden Gebäudes zu informieren. Denn für ein Gebäude ist die Samariterstiftung – eine Einrichtung der Sozialpsychatrie in Schwäbisch Hall – der Auftraggeber. In ihrem Auftrag entstehen hier Appartements für 30, meist ältere Menschen, die Unterstützung im täglichen Leben brauchen.

Damit habe man, zusammen mit dem Landkreis, eine Art Pilotprojekt auf den Weg gebracht, sagte Christoph Holl, Regionalleiter der Stiftung, das zwar notwendig, in Deutschland aber noch weitgehend einmalig ist. Mit diesem Neubau werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, einen weitgehend selbstbestimmten Alltag führen können. Sie können in eigenen Appartements wohnen und bei Bedarf Unterstützung bei der Körperpflege, Krankenpflege oder Behandlungspflege bekommen.

Die Wohneinheiten sind als Einzel-Appartements mit jeweils eigenem Kühlschrank, Mikrowelle und Wasserkocher konzipiert. Rund um die Uhr wird sozialpädagogisches, pflegerisches und hauswirtschaftliches Personal vor Ort sein. Zusätzlich bieten Ergotherapeuten Beschäftigungsangebote, die den Bewohnern helfen, ihren Tagesablauf sinnvoll zu strukturieren. Das Haus ist in eine intakte Infrastruktur eingebunden: Zur Bushaltestelle sind es nur ein paar Meter, ebenso zum nächsten Supermarkt.

Zentrale Lage

Auch das Mehrfamilienhaus an der Ellwanger Straße profitiert von der zentralen Lage. Es wird als KFW-Effizienzhaus umgesetzt und erreicht die Effizienzklasse A+. Die Fotovoltaikanlage und die Heizung mit Wärmepumpe (Luft/Wasser) sowie Gasbrennwerttechnik für die Spitzenlast werden mit einer Lüftungsanlage gekoppelt, die die Wärme zurückgewinnt. Im Untergeschoss befinden sich ein Abstellraum für Räder und Kinderwagen sowie die Kellerräume. Ein Aufzug führt in alle Ebenen. Alle Wohneinheiten sind mit Fußbodenheizung, Dreifachverglasung und modernen, sanitären Armaturen sowie Handtuchheizkörpern im Bad ausgestattet. Neben diesen Merkmalen – die zum Standard der Firma Wohnbau Laukenmann gehören – hebt sich dieses Mehrfamilienhaus durch eine offene Architektur hervor. Jede Wohnung partizipiert vom Blick in den Gartenbereich.

Das Gebäude beherbergt insgesamt acht Eigentumswohnungen mit Wohnflächen zwischen 60 bis 90 Quadratmetern, von denen noch zwei Wohnungen frei sind. Der Verkauf erfolgt über die Firma Dobbert Immobilien Obersontheim. Die Wohnungen sollen Ende Mai 2019, die Appartements der Samariterstiftung spätestens im Oktober 2019 bezugsfertig sein.