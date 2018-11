Party Der Riegenhof rockt

Mainhardt / Autor Ende

Die Altstars der Haller Musikschule „Jetzt geht’s los“ für Senioren von Wolfgang Bauer haben gleich bei ihrer Konzertpremiere in Mainhardt mit rund 90 Besuchern die Kulturscheune fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Damit hat Riegenhof-Chefin Doris Braun nicht gerechnet. Aber der 71-jährige Profimusiker und Musiklehrer Wolfgang Bauer ist in Mainhardt bekannt. Mit seiner Seniorenband lockt er viele Fans, Angehörige und Freunde seiner Bandmitglieder zum Premierenabend am letzten Samstag.

„Er hat bei uns schon öfter mit seiner Band Aisleng Irish Folk gespielt“, berichtet Doris Braun. „Unser Repertoire reicht von Peter Alexander bis Pink Floyd“, erzählt Wolfgang Bauer.

Auf die Idee einer Musikschule und Band für Senioren sei er bei seinem Job als Klavierstimmer gekommen. „Da bin ich seit 30 Jahren unterwegs, meistens spielen die Kinder, weil die Eltern früher auch Musik gemacht haben. Das Potenzial dieser Generation will ich reaktivieren“, erklärt Bauer sein erfolgreiches Musikprojekt. Viele hätten für sich alleine gespielt. Seit zwei Jahren spiele die Gruppe 1 der „JGL-Altstars“ zusammen.

32 Songs einstudiert

„Heute ist unser erstes größeres öffentliches Konzert. Wir haben 32 Songs für rund zweieinhalb Stunden Musikprogramm geprobt“, erzählt der Gitarrist. Die Band mit zehn Musikern besteht aus drei Gitarristen, Schlagzeugerin Elke Hummel, einem Bassisten und Keyboarder Single. Mit Leadgitarrist Siggi, Siegfried Klaiber, ist ein Profi mit an Bord, der 2008 bereits mit seinem Partner Winfried Burr den Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg gewonnen hat.

„Das Musizieren in einer Band ist Teamwork, da spielen Emotionen und Spaß eine große Rolle“, so der „Senioren“-Bandleader Bauer. Das bestätigt Gitarrist Werner Schmid (67) aus Hessental: „Als ich in Rente ging, habe ich mir wieder eine E-Gitarre gekauft und zuerst alleine zu Hause gespielt. Jetzt bin ich seit Februar 2018 bei den Altstars mit viel Spaß dabei.“ Mit den „Banks of the Ohio“, einem Country- und Folk-Song aus dem 19. Jahrhundert, legen die Altstars los.

Die Anspannung löst sich schnell, schon bei Cotton Fields von Creedence Clearwater Revival (CCR) und Death of a Clown von den Kinks rockt die Band die Scheune. Was folgt, ist eine bunte Mischung: Songs von den Turtels und Monkeys, Supertramp und immer wieder CCR erinnern an die 70er- und 80er-Jahre. „Natürlich werden da Erinnerungen an unsere Jugend wach“, sagt ein Konzertbesucher aus Mainhardt, der mit den Füßen wippt.

Siggi Klaibers Gitarrensolo

Der Konzerthöhepunkt ist zweifellos das Gitarrensolo von Siggi Klaiber beim Hotel California der Eagles, das die Besucher stürmisch bejubeln. Hedy Dyjas hält es nicht auf ihrem Stuhl, sie tanzt und wiegt sich im Takt der Musik. Auch andere Besucherpaare tanzen. Bei Johnny Cashs Country Roads singt die ganze Scheune mit. Am Ende sind drei Zugaben fällig. „Wir sind ein tolles Team und haben viel Spaß zusammen“, nennt Schlagzeugerin Elke Hummel das Erfolgsrezept der Altstars.