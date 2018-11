Gebühren Der Preis für Trinkwasser sinkt

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Auch das gibt es noch: Das Trinkwasser in der Gemeinde Bühlerzell wird günstiger. Ab 1. Januar 2019 werden die Wasserverbrauchsgebühren von 2,81 Euro auf 2,62 Euro pro Kubikmeter Frischwasser gesenkt. Hintergrund ist, dass die Fremdkapitalverzinsung von 4,5 auf 2,69 Prozent gesunken ist. Auch die Zählergrundgebühr wird günstiger, sie beträgt 4 Euro monatlich gegenüber vorher 4,20 für den kleinsten Zähler, der in der Regel in Wohnungen und Einfamilienhäusern installiert ist. Die Kalkulation der Abwassergebühren verzögert sich bis ins Frühjahr 2019. Sie werden sich voraussichtlich erhöhen. Da sich die Gebührenkalkulation verändert hat, muss die Wasserversorgungssatzung angepasst werden. Der Gemeinderat hat die Gebühren und die neue Satzung einstimmig beschlossen.