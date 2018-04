Hannover Hannovermesse: Ministerin verspricht Unterstützung

Hannover / Jürgen Stegmaier

Die Region Schwäbisch Hall ist mit 40 Unternehmen auf der Hannover Messe vertreten.

Der technische Fortschritt schreitet schnell voran. Die Region Heilbronn-Franken will davon nicht abgehängt werden, das machte Harald Unkelbach am Montag bei einem Empfang auf der Hannover Messe deutlich.

Der Präsident der IHK Heilbronn-Franken forderte ein leistungsfähiges Straßennetz, ein verlässliches Angebot an Studienplätzen und ein schnelles Internet mit hohen Kapazitäten. Nicole Hoffmeister-Kraut hörte sich die Forderungen an und versprach, sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart für bessere Verkehrswege, nachhaltige Studienplatzfinanzierung und schnelle Netzanschlüsse einzusetzen. Falls die Wirtschaftsministerin Baden-Württembergs dies auch schon bisher getan haben sollte – denn neu sind die Forderungen, die auch den Raum Hall-Crailsheim-Gaildorf massiv betreffen, nicht: Gefruchtet hat das bisher kaum. Insbesondere die Versorgung mit Studienplätzen in der Region liegt Professor Unkelbach am Herzen. Dass die Region, die in Baden-Württemberg das höchste Wachstum aufweist, beim Studienplatzangebot immer weiter ins Hintertreffen gerät, sei nicht zu akzeptieren.

Im Europasaal des hannoverschen Messeparks versicherte Nicole Hoffmeister-Kraut, dass sie hinsichtlich der Studienplätze in Schwäbisch Hall mit der Wissenschaftsministerin Bauer in Kontakt stehe. „Heilbronn-Franken ist eine stark gehörte Stimme“, behauptete die Wirtschaftsministerin. Ihr Haus wolle insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen enger begleiten, denn gerade bei diesen stelle sie ein erhebliches Gefälle in der digitalen Anbindung fest. Die digitale Entwicklung sollte nicht unterschätzt werden, so die Politikerin. „Die Dynamik stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten.“

Der IHK-Präsident scheint von den Worten des hohen Besuchs aus Stuttgart nicht überzeugt zu sein. „Die Landesregierung scheint nicht auf dem Schirm zu haben, wie wenig die Digitalisierung auf dem Land fortgeschritten ist“, schimpfte Harald Unkelbach. Die Anbindung an ein leistungsfähiges Netz sei aber notwendig, andernfalls laufen die Unternehmen in der Region Gefahr, ihre hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.