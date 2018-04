Schwäbisch Hall Tüngentaler neuer Pfarrer ist kein Aprilscherz

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Die Tüngentaler Gemeindemitglieder atmen auf. Nach fast drei Jahren haben sie wieder einen Pfarrer. Gerhard Cieslik wurde am Ostersonntag feierlich eingesetzt.

Kinder finden zu Ostern Eier, Tüngental findet einen Pfarrer. „Das ist kein Aprilscherz“, sagt Armin Rapp, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, „zum 1. April 2018 übernimmt Gerhard Cieslik die Pfarrstelle.“ Fast drei Jahre war die Stelle vakant nachdem Pfarrer Freymüller 2016 an Krebs verstorben ist. „Es war höchste Zeit“, hört man Gemeindemitglieder sagen, die lange Zeit ohne Pfarrer habe zu Querelen geführt. Die zu glätten ist nun Aufgabe des neuen Mannes an der Kanzel.

Miteinander ist ihm wichtig

Nach dem Ostersonntagsgottesdienst, an der Stelle, an der eigentlich die Ankündigungen kommen, tritt Armin Rapp neben den Pfarrer und verkündet die frohe Botschaft. „Er übernimmt nicht nur die Pfarrstelle, sondern zieht auch ins Tüngentaler Pfarrhaus ein.“ Noch lebt der 35-Jährige mit seiner Frau Eva und Töchterchen Johanna auf dem Rollhof. Eine Stelle auf dem Land hat Gerhard Cieslik sich gewünscht. Daraus wurde aber erstmal die Stadt Schwäbisch Hall, wo er ein Jahr lang Pfarrer zur Dienstaushilfe im evangelischen Kirchenbezirk war. Jetzt darf er ankommen. An einem Ort und in einer Gemeinde, die er mit hoher Motivation begleiten möchte. Vier Dinge sind ihm wichtig an seinem Posten. Erstens: Die Kirche solle nah bei den Menschen sein, darum will er ansprechbar sein, ohne aber mit der Tür ins Haus zu fallen. Zweitens soll Altes und Neues in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. „Es wird an Stellen moderner, aber an anderen auch konservativer werden.“ Drittens ist ihm am Miteinander gelegen. „Ein dicker Schatz dieser Kirche sind die vielen Ehrenamtlichen.“ Seine Rolle sieht er darin, die Menschen, auch die in den anderen Ortsteilen, zu verbinden. Cieslik möchte den Pfarrplanprozess mitgestalten (die Gemeinden Tüngental und Hessental werden zusammen gelegt) und Vorbild für den Kirchenbezirk werden. Zuletzt appelliert er: „Geben Sie uns Zeit! Und blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft!“

In seiner Predigt erlebt man einen jungen Mann, der die Gemeinde auch zum Lachen bringen möchte. Gleichzeitig ist eine Nachdenklichkeit spürbar, eine Eindringlichkeit, ein Anliegen. „Er macht die Sachen toll von Innen raus“, beschreibt es Armin Rapp. „Und wenn er seine Gitarre zur Hand nimmt und vor der Gemeinde spielt, dann blüht er richtig auf.“

Nach dem Gottesdienst steht der neue Pfarrer mit seiner Frau und Töchterchen an einem der Stehtische, stößt mit Sekt und den vielen Gemeindemitgliedern an, die ihm ihre Freude und Erleichterung bekunden. „Viel Glück und viel Segen“, haben sie ihm zuvor im Kanon in der Kirche gesungen. Der Kirchengemeinderat schenkt ihm ein Apfelbäumchen mit guten Wünschen daran und den Satz: „Da wo Gott dich hinsät sollst du blühen und wachsen.“