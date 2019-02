Kirche Der neue Arbeitsplatz als Glücksfall für die Liebe

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Zwar fehlt noch die Lampe an der Decke, aber sonst sieht es schon richtig heimelig aus im Pfarrbüro im Friedensgemeindehaus. Hier hat Simone Haas ab 1. März ihren festen Arbeitsplatz. Legt bis dahin niemand Widerspruch ein, dann wird aus der Pfarrerin zur Dienstaushilfe im Kirchenbezirk Gaildorf die ständige Pfarrerin der Kirchengemeinde Münster am Kocher mit einem halben Dienstauftrag. Zeitgleich mit ihrer Investitur am Sonntag, 31. März, erhält Dekan Uwe Altenmüller von Prälat Harald Stumpf den Auftrag, zusätzlich zu seinen eigentlichen Aufgaben die andere halbe Stelle auszufüllen.

Bewunderung für Gemeinderat

Die Umstrukturierungen im Kirchenbezirk sind nicht zuletzt der Umsetzung des Pfarrplans der Evangelischen Landeskirche geschuldet. In der Praxis sieht das so aus, dass sich beide die Zuständigkeitsbereiche teilen. Dekan Altenmüller übernimmt die Verwaltung, kümmert sich um die Kindergärten und bleibt Vorsitzer des Kirchengemeinderats.

Auch die Renovierung der Kirche in Münster ist seine Baustelle. Simone Haas ist bereits dabei, sechs junge Menschen auf die Konfirmation vorzubereiten, gibt Religionsunterricht an der Bühl­äckerschule, und sie ist zuständig für die Hälfte der Gottesdienste und der Seelsorge-Bezirke.

Haas freut sich schon sehr auf ihre Arbeit in der Kirchengemeinde Münster-Unterrot. Sie bewundere, sagt sie, wie sympathisch und unverkrampft der Kirchengemeinderat mit seiner Vorsitzenden Margot Kühneisen und alle Gemeindeglieder die pfarrerlose Zeit mitgetragen haben. Auch dass sie sich alle so kooperativ und zudem offen für neue Ideen zeigen. Gerade denkt sie über Abendgottesdienste und eine Feier zur Osternacht nach.

Zunächst aber müsse sie mit dem Alltagsgeschäft klarkommen, blickt sie auf die bevorstehenden Tage. Ein wichtiges Thema ist für sie die Seelsorge. Die will sie stärker ins Bewusstsein rücken und die Menschen auf der Beziehungsebene erreichen. Sie sollen die räumliche Nähe spüren, aber auch eine Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt. Man könne sie jederzeit ansprechen, sagt sie. Mit den Senioren und allen anderen Gruppen und Kreisen steht sie bereits in festem Kontakt.

Dass sie nach ihrem Vikariat in Vellberg im Kirchenbezirk Gaildorf tätig werden konnte, stellt sich für Simone Haas in mehrfacher Hinsicht als Glücksfall dar. „Wunderbar, wie das alles für uns gelaufen ist“, stellt sie fest. Damit meint sie zum einen das Teamwork mit Dekan Altenmüller und Pfarrerin Katharina Merklein, zum anderen die Nähe zum Pfarrhaus in Untersontheim. Denn dort wohnt sie mit ihrem Mann Philipp Haas, der seit Oktober 2017 Pfarrer der Kirchengemeinde ist.

Joggen und Wandern

Beide haben aber nicht nur denselben Beruf, sie teilen auch die Hobbys. Insbesondere mögen sie Joggen und Wandern, und Letzteres am liebsten in Ost- oder Südtirol. Im Urlaub liebe sie Ruhe und Entspannung, erzählt Simone Haas, und die finde sie primär auf einem Bergbauernhof in 1500 Metern Höhe.

Aktuell muss sie allerdings mit weniger hohen Bergen vorliebnehmen. Erst kürzlich war sie mit ihren und den Gaildorfer Konfirmanden auf einer Wochenendfreizeit in Sechselberg. Am nächsten Wochenende fährt sie mit dem Kirchengemeinderat Gaildorf zur Klausurtagung nach Bad Urach. Der berufliche Alltag hat Frau Pfarrerin fest im Griff.