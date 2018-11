Glaube Der Mann, der seinen Tod überlebte

Verkünder auf vielen Ebenen

Heiko Bräuning, 1969 in Göppingen geboren, studierte Theologie in Tübingen, war Vikar in Bad Liebenzell und Pfarrverweser in Wilhelmsdorf. Heute ist er als freiberuflicher Hörfunkjournalist, Musiker, Autor und ausgebildeter Diakonie-Manager tätig. 1999 hielt er den ersten Internet-Gottesdienst in Deutschland. Seit 2003 arbeitet er für das diakonische Unternehmen „Die Zieglerschen“, das zahlreiche Pflegeheime in Baden-Württemberg betreibt. Das Jugenddiakoniefestival, das er 2004 in Wilhelmsdorf ins Leben rief, musste nach acht Jahren mangels Sponsoren eingestellt werden. Im christlichen Sender Bibel-TV ist er seit 2009 einmal wöchentlich zu sehen. Sein Fernsehgottesdienst „Stunde des Höchsten“ wird als einziger in Deutschland in Gebärdensprache übersetzt und hat bis zu 500 000 Zuschauer. Bräuning ist verheiratet und hat vier Kinder. Seine Ehefrau, so räumt er ein, habe sein Deadline-Experiment unmöglich gefunden. cito