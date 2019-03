Kammermusik Der lange Weg zum Durchbruch

Schwäbisch Hall / Von Monika Everling

Unser Beruf ist der beste, den’s gibt!“, sagt Olga Kleshchenko überzeugt, und ihr Mann Aleksei Kleshchenko stimmt ihr zu – auch wenn es für das russische Kammermusikensemble Exprompt eine ganze Weile gedauert hat, bis das Leben etwas leichter wurde. „Als wir studiert haben, in den 90er-Jahren, war in Russland eine sehr schwierige Zeit. Musiker hatten armes Brot und unsere Eltern konnten uns auch nicht unterstützen, denn in Weißrussland, wo wir herkommen, war es noch schlimmer“, berichtet Aleksei Kleshchenko. Deshalb ist das Ensemble gleich nach seiner Gründung 1995 aufgebrochen, um in Deutschland Straßenmusik zu machen. In Frankfurt hat ein Freund den Musikern vier Wochen lang seine Zwei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung gestellt. „Der sprach Russisch und hat uns mit vielem geholfen.“

Geld für ein Jahr Studium

Zum Beispiel beim Einkaufen. „Als ich zum ersten Mal einen deutschen Supermarkt sah, dachte ich ,boah, so viele Sorten Joghurt‘! In Russland gab’s nur eine Sorte.“ Trotz des großen Warenangebots haben sich die Studenten zurückgehalten, denn sie mussten sparen. „Mit dem, was wir in einem Monat als Straßenmusiker in Deutschland eingenommen haben, konnten wir in Russland ein ganzes Jahr lang studieren“, sagt Kleshchenko. Damals konnte er noch kaum ein Wort Deutsch, heute spricht er es hervorragend. Er übernimmt nicht nur die Kommunikation mit den Veranstaltern, sondern führt bei den Konzerten auch eloquent und humorvoll durchs Programm.

Aber zurück zu den Anfängen des Ensembles: Früh gab es gute Kontakte zur West-Ost-Gesellschaft Baden-Württemberg und nach Tübingen. Das ist die Partnerstadt von Petrosawodsk, der Hauptstadt von Karelien, wo die Musiker leben.

Die Waldenburgerin Renate Mutschler-Schüz war in der West-Ost-Gesellschaft aktiv und organisierte ein Konzert für Exprompt. Deshalb suchten sie eine preisgünstige Übernachtungsmöglichkeit in Hohenlohe – und fanden sie in Hall im Schwesternwohnheim des Diakonie-Klinikums. Der damalige Diak-Kantor Ernst Günter Hillnhütter lud die jungen Russen ein, in der Auferstehungskirche zu spielen.

„Bei der Straßenmusik war es oft wie im Konzert. Bis zu 200 Leute blieben stehen und hörten aufmerksam zu. Es war kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, und in Deutschland gab es ein großes Interesse an russischer Kultur. Immer wieder waren unter den Zuhörern auch Menschen, die selber Konzerte organisieren und die uns engagiert haben.“ Zum Beispiel hörte Hans-Reiner Soppa, Leiter der Akademie Comburg, das Ensemble auf dem Haller Marktplatz und integrierte es in seine Comburger Hauskonzert-Reihe – wo es bis heute ein treues Publikum hat. Vergangenen Dienstag beispielsweise war der Kaisersaal mit gut 100 Zuhörern proppenvoll, einige Besucher lauschten im Stehen.

„Zweitwohnsitz“ in Hohenlohe

Die Tourneen durch Deutschland sind nach wie vor ein wichtiges Standbein für die Musiker. In Hohenlohe haben sie seit etwa zehn Jahren sogar eine Art Zweitwohnsitz: „Eine Bekannte von uns lebt alleine in einem großen Haus in Untersteinbach. Dort können wir immer unterkommen, und dort lagern wir auch die Kontrabass-Balalaika, damit wir sie nicht jedes Mal transportieren müssen.“ Deshalb startet jede Deutschland-Tour in Hohenlohe. Überhaupt ist das Ensemble viel unterwegs: Zu den jährlich drei mehrwöchigen Reisen durch Deutschland kommen eine bis zwei Touren durch Karelien sowie eine durch Russland „bis zum Ende“, also bis zur chinesischen Grenze. In Petrosawodsk sind die Musiker als Ensemble bei der Philharmonie angestellt und haben etwa 50 Auftritte im Jahr – das sind neben Konzerten auch Besuche in Schulen, Museen und ähnlichen Institutionen.

So kommt das Quartett auf fast 200 Auftritte pro Jahr. Das ist sehr viel. Zum Vergleich: Ein Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet etwa 220 Tage im Jahr, wenn er nicht krank wird. Und für Musiker besteht die Hauptarbeit ja im Proben. Aber der Ensemblechef empfindet diese Konzertdichte nicht als Belastung: „Für uns ist es sehr wichtig, oft aufzutreten, um in Form zu bleiben. Wenn man länger kein Konzert hatte, steigt das Lampenfieber, und das ist ganz schlimm.“ Aber in Zukunft wird das Ensemble vielleicht nicht mehr so oft im kleinen Rahmen zu hören sein: Exprompt hat im Herbst einen wichtigen Kammermusik-Wettbewerb des russischen Kultur-Fernsehens gewonnen. Jetzt ist es russlandweit bekannt und hat auch international an Renommee gewonnen. Deshalb sind für März 2020 zehn Konzerte in großen deutschen Konzerthallen geplant – aber der Auftritt auf der Comburg steht auch schon fest.

Hühnerzucht und LP-Sammlung

Und wie leben die Kleshchenkos in Russland? „Wir haben in einem Dorf nahe Petrosawodsk ein Blockhaus gebaut. Es war eigentlich für meine Schwiegermutter gedacht, aber die wollte dann doch nicht aus Weißrussland weg. Da sind wir selber eingezogen“, erzählt Aleksei Kleshchenko. Aber wenn Exprompt tourt, ist die Schwiegermutter im Haus und kümmert sich um den Kater – und um die sieben Hühner, die von einer größeren Hühnerzucht noch übrig sind. „Wir haben dafür aus Deutschland Eier mitgenommen, um verschiedene Rassen zu haben“, erzählt Kleshchenko. Ansonsten lesen er und seine Frau Olga viel, und sie hören klassische Musik. „Wir haben einen Plattenspieler gekauft und sammeln jetzt LPs.“ Die beiden haben einen Sohn (25) und eine Tochter (17), die beide ebenfalls Musik studieren – um den besten aller Berufe zu ergreifen.