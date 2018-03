Abschied Der Kunstexperte aus dem Rathaus sagt ade

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Auf dem Manuskript zur Begrüßung zur jüngsten Ausstellung in der Ilshofener Pfarrscheuer hat Roland Wurmthaler handschriftlich eine kleine Rechnung vermerkt: 29 Jahre sind es seit 1989, als in der Scheuer neben dem Pfarrhaus die erste Kunstausstellung stattfand.

Fast 30 Jahre, in denen Wurm­thaler (mit wenigen Ausnahmen) in alle sechs Vernissagen jeder Saison persönlich eingeführt hat. Immer samstags vor Ausstellungseröffnung hat er den Künstlern beim Aufhängen ihrer Bilder über die Schulter geschaut. Hat sich mit Farben und Formen, mit unterschiedlichen Materialien und Techniken beschäftigt und die Lebensläufe und Entwicklungen der Ausstellenden gewürdigt.

Nicht immer war es ganz große Kunst. Und nicht jedes Mal zog die Veranstaltung am Sonntagvormittag viele Besucher an. Aber bei den Eröffnungsworten des Bürgermeisters durften sich nicht nur Profis, sondern auch alle Hobbykünstler anerkannt und in ihrer Kreativität bestätigt fühlen. So wurden die Ausstellungen in der Pfarrscheuer zur festen Institution in Ilshofen.

Aktuell zeigen Gudrun Romahn und Sara Oget ihre Arbeiten. Für weitere fünf Ausstellungen sind die Verträge gemacht, bestätigte Wurmthaler. Ob im kommenden Jahr die Ausstellungen in der gewohnten Weise fortgeführt werden, entscheiden Bürgermeister und Gemeinderat.