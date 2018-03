Erziehung Der Kita-Ausbau funktioniert nur auf Sicht

Vellberg / Sigrid Bauer

Nach vielen Jahren gab es in Vellberg 2017 erstmals wieder mehr Geburten als Todesfälle. Auch durch Zuzug in das Neubaugebiet Kreuzäcker wächst die Zahl der Kinder – und damit der Bedarf an Betreuungsplätzen. Vor drei Jahren wurde deshalb im Untergeschoss des ehemaligen Neubaus der Schule eine zusätzliche Ü-3-Gruppe eröffnet. Jetzt soll zudem das Erdgeschoss für den Kindergartenbetrieb umgebaut werden. „Unser Plan ist, dass die beiden Ü-3-Gruppen aus dem Kindergarten Talheim hierher umziehen und wir die zwei Kleinkindgruppen, die bisher in der Markgrafenstraße untergebracht sind, nach Talheim verlegen. Dort soll künftig der Standort für die Krippe sein. In der Kita Markgrafenallee wäre dann Platz für eine dritte Ü-3-Gruppe“, erklärt Bürgermeisterin Ute Zoll.

Die Schule hat den Neubau, wo bisher Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat waren, bereits verlassen. „Diese Räume haben wir während der vergangenen Sommerferien in den sogenannten Altbau verlegt“, so Zoll. Damit ist im Neubau Platz für einen großzügigen Gruppenraum, einen Personal- und einen Schlafraum. „Die Schlafmöglichkeit brauchen wir, weil wir hier auch Ganztagsbetreuung anbieten“, erklärt Zoll.

„Das Farbkonzept übernehmen wir vom Untergeschoss, damit es einheitlich wirkt“, so Architekt Lorenz Kraft, der den Umbau plant und überwacht. Die Wände sind zartgrün mit kräftig-grünen, orangefarbenen und blauen Akzenten gestaltet. Der neue Linoleumboden wird dazu passen. Derzeit sind Bauhofmitarbeiter damit beschäftigt, den alten Teppichboden und Türschwellen zu entfernen. Die Heizkörper bekommen eine Holzverkleidung wie im Untergeschoss. Die Schrankeinrichtung des Lehrerzimmers bleibt und kann weiterverwendet werden. „Auch das Mobiliar ist größtenteils schon vorhanden“, berichtet Kraft. Die WCs für Erzieherinnen und Kinder werden modernisiert.

Im Flur wird noch ein Büro eingebaut. „Das hätten wir lieber offen gelassen, aber das Bauamt verlangt aus Brandschutzgründen eine Wand“, bedauert Kraft. Überhaupt könne er nicht verstehen, dass den Gemeinden durch die Verpflichtung zur Kinderbetreuung so hohe Kosten entstehen und die Behörden trotzdem kaum mal ein Auge zudrücken. Das sieht auch Ute Zoll so: „Im Sanitärbereich im Untergeschoss, den wir 2015 gebaut haben, fehlen laut den Vorschriften des KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) Waschbecken. Die müssen wir jetzt nachrüsten, weil es mehr Kinder werden“, schildert sie. Im Untergeschoss wird außerdem in eines der früheren Klassenzimmer eine größere und hochwertigere Küche als bisher eingebaut. „Dort können die Kinder zu Mittag essen“, so Zoll.

„Unsere Kinder freuen sich schon, dass der Garten größer wird und die Gruppe aus Talheim zu uns kommt. Sie kennen sich von gegenseitigen Besuchen und zum Teil auch vom gemeinsamen Busfahren“, berichtet Silvia Stiefel, Leiterin der Kita Schönblick. Das neue Konzept mit der Zentralisierung der U-3-Gruppen in Talheim und weiteren Ü-3-Gruppen in den Kitas Markgrafenallee und Schönblick wurde gemeinsam mit den Erzieherinnen erarbeitet und wird von ihnen mitgetragen, wie Stiefel bekräftigt.

Im Kindergarten Talheim soll zunächst nur so viel saniert werden, dass die Anforderungen des KVJS für die Kleinkindbetreuung erfüllt sind. „Wir müssen erst klären, ob das Gebäude generalsaniert, ob es teilweise abgebrochen oder völlig neu gebaut werden soll. Dazu soll uns Herr Kraft ein Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung der Kitas bis 2030 erarbeiten. Denn wir wissen schon jetzt, dass uns die Räumlichkeiten nicht reichen“, erläutert die Rathauschefin.

Multifunktional planen

„Man mag sich fragen, warum wir nicht einmal etwas richtig Großes bauen, das dann auch für Jahre ausreicht. Aber wir bekommen vom Land nur Förderung, wenn wir den Bedarf nachweisen können. Das können wir aber nicht einmal bis 2025, weil die Kinder noch gar nicht geboren sind“, erklärt Zoll. Deshalb müssten die Gebäude so geplant werden, dass weitere, möglichst multifunktional nutzbare Module angebaut werden können. „Denn es kommen sicher auch wieder Zeiten mit weniger Kindern“, vermutet Zoll.