Kunsthandwerk Der Haller kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt hat eröffnet

Bunte, selbst gemachte Tassen gibt es am Stand von der Hallerin Sabine Talmon-Gros in der Hospitalkirche. © Foto: Ufuk Arslan

Hinter seinen Krippenfiguren lächelt Dieter Kolba aus Aalen. Seit sechs Jahren fertigt er Figuren und Schatullen aus Holz. Er ist in diesem Jahr zum ersten Mal beim kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Hall dabei. © Foto: Ufuk Arslan

Kerstin Vlcek

Ich habe hier Messer aus Feuerstein und auch aus Obsidian. Aber auch Schmuck aus Mammutelfenbein“, erklärt Marek Thomanek. Er verkauft zum ersten Mal seine selbst gefertigten Gegenstände auf dem kunsthandwerklichen Weihnachtsmarkt im Hospitalhof, der gestern eröffnet hat. Neugierig geworden durch das Wort Mammutelfenbein bleibt Gerlinde Oesterle aus Untermünkheim stehen. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt sie erstaunt. „Das Material bekomme ich aus Sibirien, aus dem Kühlschrank, wenn man so will“, sagt Thomanek und lacht. Seit mehr als 20 Jahren bearbeitet der Tübinger prähistorische Materialien. Was als Hobby begonnen hat, hat der studierte Archäologe und Experte für Ur- und Frühgeschichte zu seinem Beruf gemacht. Er arbeitet viel mit Museen zusammen und stattet dort Shops und Ausstellungen mit seinen Werken aus.

Das Ergebnis genießen

Zum 37. Mal hat Bernhard Deutsch den Markt in der Hospitalkirche und im Hof des Goethe-Instituts organisiert. Trotz Regen drängen sich die Besucher am gestrigen Freitag in der Hospitalkirche. „Obwohl noch nicht einmal der gesamte Markt aufgebaut ist“, so Deutsch. Erst heute werden die letzten Stände in der Mensa des Goethe-Instituts platziert. Dann entstehe aus den einzelnen Mosaiksteinchen ein Gesamtkunstwerk, wie es Deutsch beschreibt. „Dann kann ich mich am Ergebnis weiden und es genießen“, sagt er und grinst.

Eines der Steinchen ist der Stand von Dieter Kolba, der zum ersten Mal in diesem Jahr dabei ist. Er verkauft unter anderem selbst gemachte Holzschatullen. Seit sechs Jahren geht er diesem Hobby nach, fertigt kleine Kästchen aus Holz. Er sei im Ruhestand und habe somit Zeit dazu. Rund zwölf Märkte besucht der Aalener im Jahr. Schon zum 20. Mal ist die Hallerin Sabine Talmon-Gros mit ihrer Töpferscheibe dabei. „Ich komme immer wieder, weil die Resonanz gut ist.“ Sie verkauft vorwiegend Tassen in allen möglichen Größen, Farben und Formen.

Ihre Blüten für die Vasen hat Glasbläserin Heike Anselstetter vergessen. Kein Problem, am Stand fertigt sie einfach schnell welche aus Glas. „Man muss sich nur zu helfen wissen.“ Auch sie weiß, was sie tut. „Seit mehr als 20 Jahren mache ich das schon. Glas ist ein toller, glänzender und vielseitiger Werkstoff“, erzählt sie, während sie über einem Brenner das Glas für ihre Blumen erhitzt.

Weiter geht es zu den nächsten Ständen. Darunter auch jener von Kurt Weigl. Er ist gerade mit dem Drechseln eines Holzstücks beschäftigt. Ein Kunde habe ihm vorher ein Stück zum Nachmachen vorbeigebracht. „Ist wohl ein Dekoteil von einem Stuhl oder von einer Kommode.“ Noch mal schnell nachgemessen, damit der Durchmesser auch richtig ist und schon geht er wieder ans Werk, sodass die Späne fliegen.

Von der Holzbearbeitung geht es weiter zur Verarbeitung von Bienenwachs am Stand von Schloßwald-Bienengut aus Oberrot. Zwar nichts aus Bienenwachs, aber eine Flasche Eierlikör bekommt Hannelore Meixner aus Mainhardt von der Standmitarbeiterin Birgit Bindewald überreicht. „Ich bin jedes Jahr hier. Hier gibt es Sachen, die man sonst nicht sieht“, ist Meixner überzeugt. Jedes Jahr wieder kommt auch Gerlinde Oesterle, „morgen bringe ich dann auch eine Freundin mit und wir lassen uns treiben“. Denn geöffnet hat der kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt noch am heutigen Samstag von 10 bis 19 Uhr und am morgigen Sonntag von 11 bis 19 Uhr.