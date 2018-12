Natur Der große Auftritt der kleinen Beere

Vellberg / Johanna Horlacher

Sehen Vorgärten und Grünanlagen jetzt im Winter zunächst trist und verwelkt aus, lohnt sich oftmals ein zweiter Blick. So auch im Garten von Doris und Bernd Schön in der Vellberger Schlossgartenstraße.

Wer hier am Haus vorbei- oder zur Haustüre geht, sieht gleich: Hier wohnen Liebhaber von Blumen und Pflanzen. Bereits im Vorgarten ist auch jetzt in der kalten Jahreszeit zu erahnen, dass hier bis vor Kurzem eine bunte Vielfalt blühte. Neben Hortensien, Elfenblumen und Fetthenne zeugt die eine oder andere Rose vom vergangenen großen Sommer und trotzt mit ihrer Schönheit dem Frost.

Auf der Rückseite des Hauses befindet sich eine Terrasse mit spektakulärer Aussicht ins Bühlertal und weit darüber hinaus. Formgehölze und Immergrüne haben, gerade jetzt im Winter, ihren großen Auftritt, ohne die Aussicht zu beeinträchtigen. „Bei schönem Wetter sitzen wir hier schon zum Frühstück“, so Bernd Schön, der sich selbst zwar als großen Gartenliebhaber bezeichnen würde, aber nicht als Gärtner. „Das macht alles meine Frau“, erzählt er anerkennend, und lachend fügt er an: „Ich bin fürs Grobe zuständig, Rasenmähen und Strauchschnitt“.

Doris Schön, die in Engelhardshausen bei Blaufelden aufgewachsen ist, hat bereits als Kind im ­elterlichen Hausgarten mitge­holfen. Außerdem hat sie noch gut in Erinnerung, wie sie als Schülerin mit der ganzen Schulklasse in den Krautgarten ihres Lehrers musste, um dort zu arbeiten. „Unkraut jäten, pflanzen und ernten, das war unsere Sportstunde“, erzählt sie amüsiert. Zu den Aufgaben der Schüler gehörte auch die Pflege der Grünanlagen und Beete rund um das Schulhaus und die Kirche. Damals wie heute habe ihr das Gärtnern stets Freude bereitet.

Getrübt wird der Spaß allerdings, wenn, wie im vergangenen Jahr, der Buchsbaumzünsler über die Kugeln in Schöns Garten herfällt. „Dann muss halt mal wieder etwas erneuert werden“, erklärt Doris Schön und nimmt es gelassen. Nachdem der Garten beim Hausbau im Jahr 1988 von einem Gärtner angelegt wurde, musste in den letzten 30 Jahren natürlich immer wieder etwas verändert werden. So wie er heute gestaltet ist, trägt er Doris Schöns Handschrift.

Geschenk der Schwiegermutter

Wenn im Sommer alles um die Wette blüht, kommt es auf eine Pflanze mehr oder weniger nicht an. Im Winter dagegen wertet jede einzelne Blüte den Garten auf. So hat der Liebesperlenstrauch, oder – wie passend – auch Schönfrucht genannt, erst im Spätherbst und Winter seinen großen Auftritt. Umgeben von Grünpflanzen, zeigt sich der Liebesperlenstrauch mit unzähligen purpurfarbenen und violetten Beeren in Schöns Garten von seiner besten Seite. „Bis tief in den Winter zieren die Beeren den Strauch, während sich das Laub langsam in einen gelblich-rötlichen Ton verfärbt, bevor es abfällt“, erklärt Doris Schön den kleinen Wunderbaum, den sie vor mehr als zehn Jahren von ihrer Schwiegermutter geschenkt bekam.

Vor einem kleinen Gartenhaus strahlen die Halme eines üppigen Pampasgrases im Raureif oder Schnee eine ganz besondere Eleganz aus und bekommen gerade im Winter erst größere Beachtung. „Das wächst üppig und muss regelmäßig abgestochen werden“, erklärt Bernd Schön. Mit den Ablegern habe er bereits die Nachbarschaft gut versorgt.

Kühltruhe gut gefüllt

Das Grundstück fällt etwas ab und mündet in eine Wiese, auf der noch ein paar alte Obstbäume stehen. Doris Schön berichtet von einer reichhaltigen Obsternte in diesem Jahr. „Wir haben Apfelsaft, Apfelkuchen, Apfelbrei gemacht – und das Gleiche von den Früchten des Zwetschgenbaumes, der in diesem Jahr auch so üppig getragen hat, dass die Äste brachen“, berichtet sie rückblickend. Die Kühltruhe sei immer noch gut gefüllt. So können Doris und Bernd Schön die Früchte ihres Gartens auch jetzt im Winter noch genießen.