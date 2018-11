Unterhaltung Der Gast lässt kochen

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Heitere Abende mit Spielen und Rätseln, persönlich, auch emotional: So sollen die Veranstaltungen „Das rote Sofa“ im Haller Haus der Vereine, moderiert von Martin Weis und Marcel Miara, sein. Sabine Haupt als Gast des jüngsten Abends erfüllt auf ideale Weise die Voraussetzungen: witzig, offen und schlagfertig. Bei früheren Veranstaltungen der Reihe war der Raum übervoll. Diesmal haben sich nur rund zehn Interessierte eingefunden, die amüsiert und neugierig das Geschehen verfolgen.

Los geht es mit Haupts Kindheit in Detmold/Lippe. Die Befragte gibt zu, dass sie es nicht abwarten konnte, mit 18 Jahren das Weite zu suchen. Das fand sie in Südwestafrika, wo sie an einer Schule Deutsch unterrichten wollte. Die Schule aber hatte es sich anders überlegt, und das deutsche Mädchen musste den jungen Männern, die „doppelt so groß“ waren wie sie, Mathe beibringen – ihr Hassfach.

In einem Zeitungsartikel kam ans Licht, dass die Goethe-Institutsleiterin gerne libanesische Linsensuppe kocht. Es ist alles vorbereitet, fehlt nur noch die Schürze, beschrieben mit: „Nur wo Detmold drauf steht, ist auch Detmold drin.“ Ganz Chefin gibt Sabine Haupt Anweisungen, statt selbst den Kochlöffel zu schwingen. Schließlich muss sie währenddessen Fragen beantworten.

Marcel Miara interessiert sich für ihre Zeit in Syrien, wo sie bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges im Goethe-Institut in Damaskus gearbeitet hat. „Das war einschneidend“, sagt Haupt. Binnen weniger Stunden musste sie das Land verlassen. Mit einem kleinen türkisfarbenen Koffer, der ein paar Sommersachen enthielt, floh sie – sie ging fälschlich davon aus, bald wieder zurückzukehren. Dass sie ihre syrischen Kollegen zurücklassen musste, dafür machte sie sich lange Vorwürfe.

Nachdem sie eine Weile in München gearbeitet hatte, wurde sie Leiterin am Goethe-Institut im Libanon. Ihr kleiner Koffer ging in Beirut verloren. „Da habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was es heißt, wenn man nichts mehr hat – ein schreckliches Gefühl!“

Sie will in die Provinz

Dann fragte die Personalabteilung, ob sie sich als nächste Station Schwäbisch Hall vorstellen könne. Ohne zu zögern, sagte sie zu – am anderen Ende der Leitung habe man das kaum glauben können, meint Haupt. Doch! Sie wollte in die deutsche Provinz. In Stuttgart, der Heimat ihres Mannes, hat sie acht Jahre gelebt, dort hat sie Freunde. Drei Dinge, die sie an Hall schätzt? Sofort sind die Antworten da: „Das hohe zivile Engagement, eine gewisse ‚Altmodischkeit’ und die Nähe zu meinen sozialen Kontakten.“

Die Suppe ist gekocht, der Raum erfüllt von Knoblauchduft, für den Gast geht es an die Herausforderung, das Bilderrätsel zu lösen. Spiele sind ihre Sache nicht, aber mit einer eindeutigen Handbewegung als Tipp findet sie heraus, dass Marcel Miara auf Angela Merkel hinauswollte. „Was halten Sie von der Nahostpolitik der Kanzlerin?“, fragt Miara. „Es gibt ja keine“, sagt Haupt.

Sie habe ja oft in fremden Ländern Fuß fassen müssen. Miara will wissen, wie sie dabei vorgeht. „Zuerst gehe ich in einen Supermarkt und schaue mir an, wovon es viel gibt, und erfahre so, was die Menschen hier am meisten brauchen.“ Außerdem sei es ganz wichtig, stets etwas dabeizuhaben, was die Emotionen anspricht, ein Foto von geliebten Menschen beispielsweise. Ein typischer Gegenstand für Sabine Haupt? Eine Tube Löwensenf – mittelscharf. Außerdem Schwarzbrot und Quark. Die Zeit ist rum, der Abend noch nicht. Moderatoren und Publikum setzen sich zusammen, denn da ist noch Linsensuppe im Topf.