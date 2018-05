Internetversorgung Der Förderbescheid ist positiv

Mainhardt / Maya Peters

„Das Land wird den Breitbandausbau mit 294 000 Euro fördern“, freut sich Geißelhardts Ortsvorsteher Heiko Nagel und packt den hinter Glas gerahmten Bescheid mit der Unterschrift von Minister Thomas Strobel aus. „Die Feinabstimmung läuft schon“, erläutert Bürgermeister Damian Komor im Ort­schaftsrat. „Für Ziegelbronn wird es im Mai dazu eine extra Infoveranstaltung geben“, verspricht er. Dadurch, dass es dort nur wenige Häuser an der Straße seien, könnte man diese direkt einbeziehen.

Ortsbaumeister Volker Heiden zeigt die Führung des Breitbandkabels möglichst entlang der B 14 und der Kreisstraßen auf einem Plan. Einige private Grundstücke seien betroffen, mit den Eigentümern werde gesprochen. Mehrheitlich wolle man die Rohre in den Ortschaften unter den Gehsteigen – wenn möglich sogar im Grünstreifen – verlegen. Sie führen zu den Kabelverzweigern in Lachweiler und Geißelhardt. „Im ungepflasterten Bereich ist es günstiger“, erläutert Heiden.

Insgesamt werde die Maßnahme rund 600 000 Euro kosten. „Und dann haben Sie noch kein schnelles Internet, nur Leerrohre mit Glasfasern“, erinnert Komor an ein Problem auf dem Land: Die Netzbetreiber investierten lieber in den Städten, außerhalb sei man notorisch unterversorgt. Aber parallel sei man dabei, einen Zweckverband im Kreis zu gründen. „Dann schreibt der gesamte Landkreis aus. Betreiber könnten sich dann für das große Netz bewerben. „Wir haben große Hoffnung, dass das klappt“. Weiterhin werde man an der Mikrorohrplanung festhalten.

„Bei uns gibt es keine Baustelle, an der nicht an Leerrohre gedacht wird“, so der Bürgermeister, selbst bei der Flurbereinigung. Am Ende ergebe das Mosaik ein vollständiges Bild für eine gute Versorgung.