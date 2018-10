Holocaust Der Blick zurück tut weh

„Freunde in der Tragödie, Feinde im Leben“

Eva Gruberová ist freie Journalistin, Film- und Buchautorin sowie Referentin der KZ-Gedenkstätte Dachau. Sie wurde in der Slowakei geboren. Ihr Mann Helmut Zeller ist Redaktionsleiter der Süddeutschen Zeitung in Dachau. Das Paar stellte 2013 sein gemeinsames Buch „Geboren im KZ. Sieben Mütter, sieben Kinder und das Wunder von Kaufering“ in Hall vor.

Naum Chejfez wurde am 9. Juni 1923 in Minsk geboren. „Der Krieg kam ohne Vorwarnung und nahm ihm am Ende alles, was er liebte: seine Mutter, seine beiden Schwestern, fast alle Freunde und Verwandte. Nur er und sein Vater überlebten“, heißt es im Buch. Im Juli 1943 saß er mit 2000 jüdischen Männern in einem Zug in Richtung Westen. Als 21-Jähriger war er nach Zwischenstationen in Lublin und Auschwitz im KZ Hessental inhaftiert. Am 30. April 1945 befreiten ihn amerikanische Soldaten auf dem Todesmarsch aus Dachau. Nur 13 Männer vom Minsker Transport waren damals noch am Leben. Darunter er und Leonid Rubinstein. Sie seien „Freunde in der Tragödie, aber Feinde im Leben“, so Zeller und Gruberová. Rubinstein kam am 15. August 1927 in Minsk zur Welt. Am 14. Oktober 1944 wurde er als 17-Jähriger von Vaihingen nach Hessental verlegt, war auch in Natzweiler und Allach. Über das Haller Lager schreibt Rubinstein in seinen Erinnerungen nicht explizit. Dort gab es ein Steinbruch-Kommando und von einem solchen erzählt er: „Eine schwere Arbeit. Kaum Kräfte. Den ganzen Tag mit der Spitzhacke arbeiten, die immer nach unten fällt, sie aufzuheben, ist schwer. (...) Neben der Straße (...) gab es ein Rübenfeld. Wenn keine Wachmänner in der Nähe waren, schickten mich Freunde dorthin, und ich riss einige schnell heraus.“ (Übersetzung: Eva Gruberová) may