Wirtschaft Der 20. Empfang der Wirtschaft steht bevor

Crailsheim / Jürgen Stegmaier

Die Verleihung der Medienpreise ist neben dem Grußwort des Landrats und einem Gastvortrag fester Programmpunkt beim Empfang der Wirtschaft. Die Liste der Medienpreisträger aus den zurückliegenden 19 Jahren ist so vielfältig wie das Leben selbst. Frank O. July, damals noch nicht Landesbischof, gehört ebenso dazu wie der Arzt Professor Reiner Blobel, der Football-Trainer Siegfried Gehrke, der Seelsorger Wolfram Kaier, die ehemalige Rockband Stone the Crow oder der damalige Bundestagsabgeordnete Hermann Bachmaier.

Die meisten Auszeichnungen aber gingen an Menschen, die die Wirtschaft im Raum Hall-Crailsheim-Gaildorf als Unternehmer voranbringen. Reinhold Würth entwickelte aus einem Schrauben-Einzelhandel einen Weltkonzern, Gerhard Schubert schuf in Crailsheim ein führendes Verpackungsmaschinenunternehmen, Rudolf Bühler gründete die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft, Hans Bühler baut die Haller Optima-Gruppe zu einem bedeutenden Sondermaschinen-Konzern aus.

Im Laufe der zurückliegenden 19 Jahre sind von Haller Tagblatt, Hohenloher Tagblatt und Rundschau Gaildorf einige Dutzend verdienter Männer und Frauen ausgezeichnet worden. Auch gemeinnütziges Engagement soll durch die Medienpreise anerkannt werden. Gewürdigt wurden Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass das Elend in der dritten Welt verringert wird oder dass das Leben auf dem Land attraktiv bleibt.

Die ersten Medienpreisträger waren im Jahr 1999 Elmar Zeller (Leiter der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall), Karl Schaeff (Unternehmer) und Johannes van Bergen (Geschäftsführer Stadtwerke Schwäbisch Hall).

Wer erhält in diesem Jahr die Medienpreise? Das wissen nur ganz wenige, und es soll bis zum Abend der Verleihung am kommenden Mittwoch ein Geheimnis bleiben.

Der Empfang der Wirtschaft wechselte nach einer Anlaufphase in Ilshofen regelmäßig den Ort. Die vier ersten Veranstaltungen fanden in Ilshofen statt. Danach war man zu Gast in Hall, Crailsheim, Gaildorf, Rot am See, Bühlertann, Schrozberg, Fichtenberg, Blaufelden und mehrfach in Wolpertshausen.