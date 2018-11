Qmediko Depression ist Thema

Schwäbisch Hall / swp

Der Schriftsteller Uwe Hauck ist am Dienstag, 20. November, zu Gast in der Reihe „Gesünder am Fluss“ im Qmediko. Er liest aus seinem Buch „Depressionen abzugeben – Erfahrungen aus der Klapse“.

Hauck will über das Tabuthema Depressionen aufklären, den Betroffenen die Angst vor Psychi­atrien nehmen und einen Ein-

blick in das geben, was einen in der „Klapse“ erwartet, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: Offen, schonungslos und unterhaltsam lasse er die Leser seines Buches an seinem Therapieverlauf teilnehmen und spare nicht mit Anekdoten über Beschäftigungsmaßnahmen wie Korbflechten, Maltherapie und Ausdruckstanz.

Beginn: 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weiteres zur Veranstaltungsreihe im Internet auf www.qmediko.de/veranstaltungen.