Erneuerbare Energien Den Ausbau besser steuern

Vellberg / siba

Eine angekündigte Bürgerinformation zum Thema Freiflächenfotovoltaik ist auf Donnerstag, 21. März, verschoben worden. Das hat Bürgermeisterin Ute Zoll in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats bekanntgegeben. Die Veranstaltung beginne um 19 Uhr in der Stadthalle. Hintergrund sei, dass die Landesregierung den Ausbau der regenerativen Energien allein mit Windenergie nicht für ausreichend halte. Das Ziel sei, bis 2020 ein Viertel des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken. „Deshalb will sie den Ausbau der Fotovoltaik auf Freiflächen, die landwirtschaftlich schlecht nutzbar sind, vorantreiben. Vellberg hat sich entschlossen, dafür Kriterien aufzustellen, um den Ausbau zu steuern“, so die Bürgermeisterin. Der Gemeinderat habe bereits nicht-öffentlich über das Thema diskutiert und beraten. Bei der Informationsveranstaltung am 21. März sollen die Ideen dazu vorgestellt werden. Die Bürgerschaft ist ebenfalls dazu aufgerufen, sich mit Vorschlägen zu beteiligen, erklärte Zoll. siba