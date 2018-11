Diakademie Delirium im Krankenhaus

Schwäbisch Hall / --

Bei Patienten auf der Intensivstation sind akute Verwirrtheitszustände nach Operationen keine Seltenheit. Nach ein paar Tagen gehen solche sogenannten Delire meist zurück, schreibt das Diak. Manche Patienten litten aber noch lange unter den Folgen. „Chaos im Kopf – Zum Umgang mit Delir im Krankenhaus“ lautet der Titel eines Abends in der Reihe „Diakademie“ am Dienstag, 4. Dezember, 19 Uhr, im Haus der Bildung. Referenten sind Barbara Heckmann, Oberärztin an der Klinik für Neurologie und Gerontoneurologie, sowie Professor Dr. Thorsten Steinfeldt, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie.

Auch Menschen mit Demenzen hätten während Krankenhausaufenthalten häufig Probleme, heißt es weiter. Die Referenten wollen über Ursachen und Therapiemöglichkeiten informieren.