Michelfeld Klosterkirche: 83.000 Euro gesammelt

Michelfeld / Holger Ströbel

Der Förderverein zum Erhalt der Gnadentaler Klosterkirche hatte bei der Hauptversammlung interessante Zahlen parat.

Eine Erfolgsmeldung gab es bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins zum Erhalt der Gnadentaler Klosterkirche im Gnadentaler Gemeindehaus: Seit Vereinsgründung kamen bereits rund 83.000 Euro für das alte Gemäuer zusammen. Gut 20 Interessierte besuchten die Veranstaltung. In seinem Jahresbericht bilanzierte der Vorsitzende Dr. Werner Jost, dass das Opening des Kulturlandschaftspfades und der Tag des offenen Denkmals gut gelungene Veranstaltungen waren.

Opening des Landschaftspfads

Beim Ausblick auf die Planungen für 2018 wurde gemeinsam diskutiert, wie und ob überhaupt der zehnte Geburtstag des Kulturlandschaftspfades begangen werden sollte. Beim diesjährigen Opening am 6. Mai könne die Kommune keinen besonderen Beitrag leisten. Am Ende kam he­raus, dass die Veranstaltung um 14 Uhr am Baierbacher Hof beginnen solle.

Dann führe eine Wanderung über den Kulturlandschaftspfad Richtung Gnadental. Von Schöpperg aus gehe es über das Rinne­ner Sträßle Richtung Rinnen hoch und schließlich über Großeichholz nach Gnadental zurück. Bürgermeister Wolfgang Binnig sowie der neue Gnadentaler Pfarrer Dieter Kern wollen dabei sein. Der Tag des offenen Denkmals am 9. September soll wie gehabt stattfinden.