Parkplatz ddd

ddd / Malin Wunderlich

Ein leuchtend gelber Würfel steht seit Herbst 2017 auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale in Kirchberg. Man wundert sich, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall fällt er auf. Wenn man ein wenig näher kommt, findet man es heraus: Es handelt sich um einen Sammelcontainer für Altkleider, Energiesparlampen, und Batterien. Der Container stammt von dem niederländischen Unternehmen City Green Point, das solche Sammelcontainer in vielen Ländern Europas aufgestellt hat.

Seit einigen Jahren besteht eine Zusammenarbeit zwischen Edeka und City Green Point. Der Container in Kirchberg steht dort seit Herbst 2017. Ziel ist es, die Kunden zu bewegen, ihren verwertbaren Müll in Verbindung mit einem Einkauf dort abzugeben. City Green Point kümmert sich dann um die fachgerechte Entsorgung beziehungsweise Wiederverwertung.

Von Kunden gut angenommen

Die abgegebene Kleidung wird sortiert. Was brauchbar ist, wird in Secondhand-Läden wieder verkauft. Alles wird genutzt und wiederverwendet. Die Kleidung, die in schlechtem Zustand ist, wird beispielsweise zu hochwertigem Brennstoff. Aber nicht nur die Kleidung wird verwertet. Es besteht generell eine relativ schlechte Quote von Batterien, die bei Sammelstellen zurückgegeben werden.

Um aber in ökologischem Sinne zu handeln, ist es wichtig, Materialien wiederzuverwenden beziehungsweise ordnungsgemäß zu entsorgen. So besteht beispielsweise eine Rücknahmepflicht von Batterien für Verkäufer, also auch für Edeka. Die Filiale hat deshalb zusätzlich zu dem Container noch eine eigene Rück­nahmestelle für Batterien, direkt im Laden. Die Energiesparlampen, die man loswerden möchte und in den Container wirft, kommen zu Lightcycle, einer Rücknahmestelle von Leuchtstoffröhren, die diese dann nach Vorgaben der EU entsorgt.

„Die Container werden von unseren Kunden gut angenommen“, teilt Edeka auf Nachfrage mit. Das Sammeln von Altbatterien im Markt in Kirchberg soll den Kunden „eine zusätzliche und komfortable Möglichkeit geben, diese vor oder nach dem Einkauf abzugeben.“