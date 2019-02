Schlagwort dd

Schwäbisch Hall / dd

„Dieser schöne Eisvogel ist mir mitten in der Stadt in der Nahe des Woha direkt vor die Linse geflogen“, schreibt Leser Herbert Fahr. „Ich hatte circa vier Sekunden Zeit, ihn abzulichten.“ Der Schnappschuss mit Eisvogel sei ja so fast wie ein Sechser im Lotto, fasst Fahr zusammen. Das Tier wird wegen seiner Schönheit und Farbenpracht gern als „fliegender Edelstein“ bezeichnet. Als Nahrung kommen für ihn vor allem kleine Fische in Betracht, im Sommer gehören auch Insekten, kleine Frösche oder Kaulquappen dazu. Er brütet ab Ende März oder Anfang April. Nach 21 Tagen schlüpfen meist sechs oder sieben Junge.