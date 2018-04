Medien Das ZDF dreht für TerraX in Hohenlohe

Vellberg / Johanna Horlach

Gut zehn bis zwölf Mal spielt das Ensemble „Kleztett“ das Stück „Bratislava nigun“ am Sonntagmorgen in der alten Schule in Lorenzenzimmern. Nicht, dass die sechs begeisterten Musiker, die sich in „ihrem Proben-Basislager“ eingefunden haben, das Stück noch nicht richtig spielen können. Im Gegenteil. Aber immer wieder braucht Regisseur Reinhard Schädler, von Powerhouse Film in Berlin, eine neue Sequenz für die Kamera.

„Bitte nochmal spielen, gehen Sie ein Stück zurück – nein, bitte hierher“, ordnet er an. Die Musiker, drei Frauen und drei Männer, nervt das überhaupt nicht, sie lachen und haben sichtlich Spaß daran, einmal im Mittelpunkt eines Filmdrehs zu stehen. Die Hauptperson, um die es aber heute geht, ist Freund und Musikerkollege Walter Kämmer an der Bassklarinette. Über ihn und sein außergewöhnliches Erlebnis – das er nur mit viel Glück überlebt hat – wird eine Dokumentation für die ZDF-Sendung Terra Xpress gedreht.

Ein- bis zweimal im Monat wird geprobt, so auch am 29. Mai 2016. Nach dem Musizieren stieg Walter Kämmer in sein Auto, um nach Hause nach Ravenstein-Merchingen zu fahren.

Einen Stau auf der Autobahn wollte er umgehen und suchte sich mit dem Navigationsgerät eine Strecke über die Landstraßen hinunter ins Kochertal, über Geislingen nach Braunsbach.

Dort ereignet sich dann die unglaubliche Geschichte: Walter Kämmer landet mit seinem Auto am schlimmen Unwetterabend im Kocher. Er bewahrt Ruhe und kann sich befreien. (HT-Bericht vom 24.06.2016 – „Der Mann, der aus dem Kocher stieg“, von Norbert Acker).

Drei Tage nach der Tragödie ist sein Wagen schrottreif aus dem Kocher geborgen worden – allerdings ohne die Instrumente. „Die spielt seitdem der Kocher-Nöck“, sagt Kämmer damals der Presse mit der Erklärung, ein Nöck sei ein männlicher Wassergeist.

Damals – wie auch heute - hat der ehemalige Kinder- und Allgemeinarzt seinen Humor nicht verloren. „Es ist nahezu nicht möglich, diesen Mann ernst vor die Kamera zu bekommen“, berichtet Regisseur Schädler von den drei Drehtagen. Die Stationen führten entlang des Kochers, wo Kämmer sich aus den reißenden Fluten und seinem untergehenden 5er-BMW befreien konnte, bis hinunter nach Neuenstadt. Dort wurde – als zweites kleines Wunder – seine Klarinette auf einer Wiese gefunden und bei der Polizei abgegeben. Diese ermittelte über den Instrumentenbauer aus Nürnberg dann den glücklichen Besitzer Walter Kämmer.

„Die Klarinette war natürlich mit Schlamm überzogen, aber der Musikinstrumentenbauer hat sie in drei Wochen sehr gut restauriert“, freut sich Kämmer und fügt lachend an: „Sie spielt wieder ganz gut – und nicht nur Wassermusik, auch feurige Musik.“

Verarbeitung während Filmdreh

Ob jetzt während der Filmaufnahmen bei Kämmer nicht nochmal das ganze Drama des Erlebten hochkommt und ihn vielleicht sogar belastet? Der 69-Jährige macht deutlich, dass er nie traumatisiert gewesen sei. Dies sei nicht sein Naturell. Jedoch sehe er in der Dokumentation nun eine gewisse Verarbeitung des Geschehenen.

„Bitte nochmal Herrn Kämmer ausleuchten“, ruft der Regisseur, „und Film ab“. Irmgard Brose aus Lorenzenzimmern am Cello, Herma Paul aus Kressberg am E-Piano, Elisabeth Brose aus Stuttgart an der Klarinette, Werner Dürr aus Nürtingen an der Geige, Hellmar Weber aus Schwäbisch Hall am Saxofon und die Klarinette aus dem Kocher mit Walter Kämmer spielen voller Elan noch einmal „Bratislava nigun“. Ob der Mann, der aus dem Kocher stieg, aus Dankbarkeit auch dem Wassergeist „Nöck“ während der Filmaufnahmen ein Ständchen spielt?