Politik Das Wissen ist da, konsequentes Handeln fehlt

Schwäbisch Hall / Von Monika Everling

Nein, die eine Lösung, wie die Welt gerechter und unser Handeln umweltfreundlicher werden kann, wurde am Montag in Hall nicht gefunden. Aber es haben sich über den Tag verteilt etwa 120 Menschen auf die Suche gemacht nach Lösungsmöglichkeiten für die globalen Probleme Migration, fairer Handel, nachhaltiger Konsum und mehr. Und sie haben auch Ansatzpunkte gefunden, wie der einzelne Bürger, eine Gruppe, eine Stadt oder die große Politik Dinge ändern kann.

Das Staatsministerium Baden-Württemberg und die Evangelische Akademie Bad Boll hatten gemeinsam mit regionalen Gruppen zur entwicklungspolitischen Regionalkonferenz eingeladen. Die Eine-Welt-Regionalpromoterin Heide Öchslen hatte etwa 70 Personen und Initiativen in der Region Heilbronn-Franken angeschrieben, und diese seien auch fast alle gekommen, sagt sie. Zudem kamen Einzelpersonen, die durch die Zeitung auf die Veranstaltung aufmerksam wurden.

Rat des Landes tagt in Hall

Ab Vormittag tagte der 17-köpfige Rat für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Baden-Württemberg in Hall. Am Nachmittag und Abend folgte die öffentliche Veranstaltung. Christoph Grammer vom Staatsministerium erläuterte, man gehe bewusst aus Stuttgart raus, um entwicklungspolitisches Engagement in der Fläche zu fördern. „Pro Kopf ist das Engagement auf dem Land größer als in Großstädten“, sagte er. Er versprach, die Ergebnisse dieses Tages an die Landesregierung weiterzugeben.

Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim berichtete, dass die Stadt Hall ein Prozent ihrer Holding-Gewinne für nachhaltige Entwicklung ausgebe. Das seien etwa 50 000 bis 100 000 Euro pro Jahr.

Um fairen Handel ging es in zwei von vier Workshops, in die sich die Teilnehmer dann aufteilten: Einer behandelte das Thema allgemein, der andere kümmerte sich speziell um nachhaltig produzierte Kleidung. Insgesamt knapp 40 Personen entschieden sich für diese Diskussionsgruppen. Einige der Stichworte, die sie zusammentrugen: weniger Konsum, gebrauchte Dinge kaufen, Arbeitsrechte stärken, regional erzeugte Produkte und Dienstleistungen nutzen, fairen Konsum in Bildungsplänen verankern.

Fairen Handel sichtbar machen

Die Haller Dekanin Anne-Kathrin Kruse hatte am Abend in der großen Diskussionsrunde einen Vorschlag, der vielleicht bald umgesetzt werden kann: Sie wünscht, dass auf der Homepage der Stadt Hall neben „Bürgerstadt“ und „Kulturstadt“ auch der Reiter „Nachhaltigkeitsstadt“ steht, und man dort Tipps findet, wo man in Hall fair gehandelte Waren bekommt.

Ein weiterer Workshop handelte davon, wie man junge Leute für den Gedanken der Nachhaltigkeit begeistern kann. Und der größte Arbeitskreis mit etwa 30 Teilnehmern bildete sich zum Thema Flucht und Migration. Darin vertreten waren Integrationsbeauftragte, der Kultur- und Hilfsverein „Lebenskünstler Hall“, ein Pflegevater von afghanischen Kindern, Kirchenvertreter, Mitglieder von Flüchtlingsinitiativen und Menschen mit Migrationserfahrung – eine bunte Gruppe.

Zur abendlichen Diskussion reiste Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch direkt aus Brüssel an. Sie betonte unter anderem, dass es wichtig sei, die Mensen und Kantinen dazu zu bringen, dass sie nachhaltige und fair gehandelte Lebensmittel verarbeiten, denn „40 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg essen außer Haus“. Schockierend findet sie, dass die 60 Modeartikel, die jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr kauft, nur durchschnittlich viermal getragen werden.

Die Haller Landtagsabgeordnete Jutta Niemann griff einen Diskussionsbeitrag vom Nachmittag auf, der da lautete: „Wir wissen eigentlich sehr viel über Nachhaltigkeit, aber unser Handeln ist nicht konsequent genug.“ So ärgert sie sich, dass der Energieversorger ENBW, dessen Miteigentümer das Land ist, Kohle aus Kolumbien beziehe, wo sie unter Verletzung von Menschenrechten gefördert werde.

Nichtakademiker mitnehmen

Ralph Ziegler vertrat das Unternehmensnetzwerk „Modell Hohenlohe“. Er prangerte die „akademische Blase“ an: Man müsse auch Handwerker und andere Nichtakademiker mitnehmen. Susanne Langer vom Afrika-Hilfe-Verein Bareka berichtete, man könne mit einfachen landwirtschaftlichen Tipps in manchen Regionen Erträge verdoppeln und verdreifachen. Und Professor Dr. Daniela Ludin vom Haller Campus der Hochschule Heilbronn kündigte an, dass dort ein eigener Studiengang für nachhaltige Beschaffung eingerichtet wird.

Viele Gruppen und Initiativen aus der Region hatten im Haus der Bildung Tische mit Info bestückt, an denen sich die Teilnehmer den ganzen Tag über Anregungen holen konnten.