Theater Das Rätselhafte soll bleiben

Unterhalten sich am Originalschauplatz in Orlach (von links): Andrea Schumm, Bürgermeister Frank Harsch, Alexander Bauer, Wilfried Schön und Regisseurin Ulrike Frick. © Foto: Elisabeth Schweikert

Braunsbach / Elisabeth Schweikert

Die Proben für die Neuinszenierung des Stücks „Das Mädchen von Orlach“ laufen auf Hochtouren. In den kommenden Wochen sollen die Bühnenbilder gebaut werden, berichten dieser Tage Mitglieder aus dem Projektteam des Theaters in Braunsbach. Im zehnten Jahr des Bestehens hat die Laienbühne das erste Stück, das 2008 aufgeführt worden war, erneut aufgenommen. Vor Kurzem trainierten die Amateurschauspieler unter Anleitung des Theaterpädagogen Timo Bamberger. „Sie mussten einem Freund in einem Brief ihre Rolle beschreiben“, berichtet Regisseurin Ulrike Frick (50). Es gab auch Theaterproben, etwa Gehen, sich so bewegen, wie es die Rolle, die gespielte Person, verlangt.

Nahe an der Überlieferung

Auch wenn sich das Drehbuch an der Originalvorlage von Katharina Hartmann orientiert, wird es Neues geben, berichtet Frick. Als sie 1999 nach Braunsbach zog, hörte sie erstmals von der Geschichte über das Mädchen von Orlach, über Magdalena Gronbach. Die 19-jährige Tochter des Landwirts und Bürgermeisters Johann Gronbach litt zwischen 1832 und 1833 unter Wahnvorstellungen, hörte Stimmen, sprach mit verzerrter Stimme, sah Geister, mit denen sie kommunizierte. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Klosterschwester Mariana Susana sowie der Schwarz von Orlach, der Abt eines Kapuzinerklosters, der mit den Nonnen Kinder gezeugt und diese ermordet haben soll. Die Besessenheit von Magdalena Gronbach war so überzeugend, dass ihr Vater 1833 sein Haus abbaute. Wie vorhergesagt, fand sich unter dem Haus ein Schacht, in dem Kinderskelette lagen. Die Vorfälle erregten weit über Orlach hinaus Aufsehen, der Arzt und Literat Justinus Kerner befasste sich mit der Sache.

Ulrike Frick verfolgte vor zehn Jahren als Zuschauerin die erste Inszenierung. Nicht alle Wendungen der komplexen Geschichte seien für sie auf Anhieb nachvollziehbar gewesen, erklärt sie. Bei der Wiederaufnahme will sie deshalb auf zwei Punkte besonderen Wert legen: Keiner der Zuhörer soll Vorkenntnisse brauchen, um das Geschehen verstehen zu können. Und die Inszenierung soll so nah wie möglich am überlieferten Geschehen sein.

Basis dafür ist das Originaltagebuch des Vaters Johann Gronbach. Dieser hatte, nachdem mehrfach auf dem Bauernhof auf unerklärliche Weise Feuer ausgebrochen waren, ein Tagebuch geführt, um auf polizeiliche Nachfragen antworten zu können. Das Tagebuch war die Grundlage der Veröffentlichungen von Justinus Kerner und weiterer Forscher. Das Original war seit 1935 verschwunden. 2009 tauchte es im Raum Blaufelden wieder auf und wurde der Familie zurückgegeben. Frick hat das Tagebuch gelesen und sich „zutiefst eingearbeitet“, berichtet sie. Einzelne Passagen im Drehbuch wurden da­raufhin präzisiert. Andrea Schumm, die auf dem Hof der Nachfahren von Johann Friedrich Gronbach lebt, hat das Tagebuch mitgebracht. In schöner Handschrift hat der damalige Orlacher Bürgermeister die Begebenheiten aufgeschrieben.

Kein Beleg für ein Kloster

Was hält die Regisseurin von der Geschichte? War Magdalena Gronbach krank, waren das Wahnvorstellungen? „Ich denke, dass es feinfühlige Menschen gibt, die in der Lage sind, solche Schwingungen aufzunehmen“, sagt Ulrike Frick nach einer Pause. Unterstützung für diese Ansicht bekommt sie aus dem Projektteam. Wilfried Schön berichtet, dass Magdalena Gronbach ja auch von Dingen erzählte, die sie nicht wissen konnte. Schön weist aber auch darauf hin, dass weder ein Nonnen- noch ein Kapuzinerkloster in Orlach nachweisbar sind, ein Nebeneinander von Frauen- und Männerkloster war im 15. Jahrhundert nicht denkbar. Wie er aus seinen Forschungen berichtet, gebe es keinerlei Anzeichen für eine Burg, keinen einzigen Eintrag in irgendwelchen Steuer- oder Mitgiftlisten, die auf Klöster in Orlach hinweisen.

Dass Magdalena Gronbach während ihrer Trancen dennoch viele korrekte Angaben zum Klosterleben geben konnte, führt Drehbuchautorin Katharina Hartmann (85) darauf zurück, dass das Mädchen mit der Tochter des Pfarrers befreundet war. Aus der Pfarrersfamilie könnte das 19-jährige Mädchen vieles erfahren haben, was sie dann in Trance geschildert hat.

Wie geht das Projektteam damit um? Bei der Aufführung vor zehn Jahren wurde diskutiert, wie die Geschehnisse bewertet werden sollen, berichten Schön und Ale­xander Bauer: Gibt man die Geschichte der Lächerlichkeit preis und damit auch die Familie Gronbach? Schlachtet man die Ungereimtheiten aus? Man entschloss sich, all das Rätselhafte stehen zu lassen.

Wilfried Schön weist auf eine weitere Quelle hin: Die Geschichte wurde von den Nachfahren von Magdalena Gronbach mündlich über die gesamte Zeit von 185 Jahren weitergegeben. Erster Erzähler war der Bruder von Magdalena Gronbach, Georg Friedrich Gronbach, der zur Zeit der Ereignisse etwa zehn Jahre alt war. Die zweite Erzählerin war dessen Enkelin (sie heißt Magdalene Gronbach, später verheiratete Schumm) – die Großmutter des heutigen Besitzers. Deren Erzählungen wurden auf einer Kassette festgehalten.

Schön hat die Kassette angehört und ausgewertet. Bei der Wiedergabe habe Magdalene Schumm in einen anderen Tonfall gewechselt, habe sie Redewendungen gebraucht, die Mitte der 1950er-Jahre nicht mehr gebräuchlich waren, wohl aber gut 100 Jahre zuvor. So verwende Magdalene Schumm beispielsweise in der Erzählung den Begriff „Dunggabel“. In Orlach – auch bei der Familie Gronbach/Schumm – sei Mitte des 20. Jahrhunderts aber die Bezeichnung „Mistgabel“ gebräuchlich gewesen, wie Magdalene Schumm gegenüber Schön versicherte. Wilfried Schön schließt daraus, dass Magdalene Schumm den Wortlaut des Ersterzählers auswendig gelernt hat und genau so wiedergab, wie es ihr Großvater erzählt hatte.