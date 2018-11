Puppentheater  Das Monster will Süßes

Schwäbisch Hall / swp

Das Prinzessin Gisela Theater mit Bernhard Deutsch und Gisela Datismann öffnet am Sonntag, 18. November, zweimal seine Vorhänge. Um 11 und 17 Uhr wird das Figurentheaterstück „Das Keks- und Kuchenmonster“ für Kinder ab vier Jahren im Haus der Bildung im Kocherquartier, direkt über der Post, gezeigt. Aufgeführt wird ein Krimi für die Zahngesundheit – oder einfach so, heißt es in der Ankündigung. Gefährlich ist das Keks- und Kuchenmonster nicht, aber es will immerzu süße Sachen fressen. Als eines Tages der Kasper die liebe und schöne Prinzessin Schnuckiputze von Kuckurutzi besuchen möchte, muss er erfahren, dass sie entführt wurde. Eine abenteuerliche Geschichte beginnt und die Kinder müssen dem Kasper helfen, alle Gefahren erfolgreich zu überstehen.

Info Details zum Stück unter www.prinzessin-gisela-theater.de