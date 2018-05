Saisonstart Das Langenburger Freibad startet am Samstag, 12. Mai, in die neue Saison

Das Langenburger Freibad startet am Samstag, 12. Mai, in die neue Saison

Langenburg / Oliver Färber

Ruhig geht’s am Mittwochmittag am Langenburger Ortsrand zu. Ohne die kleinste Welle zu schlagen spiegelt das Wasser im großen Becken des Freibads in der heißen Sonne. Ab Samstag ist Schluss mit der Ruhe: Dann werden Besucher ab 13 Uhr dort wieder ihre Freizeit genießen. In Spitzenzeiten sind das pro Tag zwischen 1500 und 2000 Gäste.

So ganz ruhig ist’s aber am Mittwoch dann auch wieder nicht: „Kurz bevor es los geht, ist immer etwas. Wir hatten einen Wasserrohrbruch an einer neuen Dusche“, verrät Bademeister Arnd Bezold, warum Handwerker im Einsatz sind. Er hat mit den Vorbereitungen für die neue Saison schon lange begonnen. „Schon nach Ostern ist es mit dem Reinigen der Becken losgegangen“, berichtet er.

Wer sich vorstellt, dass einfach nur ein Ventil geöffnet wird, um das Becken zu füllen, der irrt. Bezold kann das nur in enger Abstimmung mit der Langenburger Wasserversorgung machen. „Sonst ziehe ich den Wasserturm leer“, erklärt der Schwimmmeister. Deshalb dauert es auch rund eine Woche bis die 2000 Kubikmeter ins Becken geflossen sind.

Wasser fürs Planschbecken

Zuletzt braucht das Freibad noch weitere 30 Kubikmeter Nass – fürs Kinderbecken. „Das wird als letztes gefüllt, weil es aus Beton ist und jedes Jahr frisch gestrichen werden muss“, so der Fachmann. Auch das große Becken benötigte Handwerker. „Wir haben die Folie nochmal repariert. Aber noch einmal geht das nicht“, versichert Bezold. Vor allem auch beim großen Unwetter im Mai 2016 sei sie stark beschädigt worden. In den nächsten drei bis vier Jahren soll das Langenburger Freibad saniert werden. Schließlich geht es nun in seine 41. Saison. Da kämen Mängel ans Licht.

Gäste aus Nachbarkommunen

Deshalb sei die finanzielle Unterstützung, welche die Kommunen im Umkreis leisteten, besonders wichtig. „Aus Langenburg kommen die wenigsten. Viele fahren aus den Nachbarschaft wie Künzelsau, Gerabronn oder Braunsbach her“, weiß er.

Der Schwimmmeister sieht es als seine letzte Aufgabe in seinem Job an, die Sanierungsarbeiten zu begleiten. „Mein Nachfolger soll die nächsten 20 Jahre ohne große Reparaturen verbringen“, meint er. Er hofft, dass Langenburg bis dahin auch Ersatz für ihn findet – schließlich werde er 60 und denke schon über seinen Ruhestand nach.

Dass das nicht einfach sein wird, das gibt er zu. Denn bereits jetzt plagten das Bad Personalprobleme. Geeignete Helfer, die Bezold in Teilzeit unterstützten, seien rar – unter der Woche gibt es höchstens abends Leute, die das als zweiten Job machen. Und am Wochenende wollten viele auch nicht arbeiten. „Wenn ich aber zu wenig Personal habe, dann muss das Bad auch mal einen Tag geschlossen bleiben. Sicherheit geht vor“, sagt er.

Dann misst er die Wassertemperatur: 24,5 Grad. „Unter 22 Grad mache ich gar nicht auf. Schließlich haben wir ein beheiztes Freibad“, erklärt Bezold.

Info Die Woche über hat das Langenburger Freibad von 13 bis 19 Uhr geöffnet, ab Juni bis 20 Uhr. Während der Schulferien, sowie an Sams-, Sonn- und Feiertagen geht’s bereits um 10 Uhr los. Bei schlechtem Wetter können Badegäste von 17 bis 19 Uhr schwimmen.