Geschichte Das höchste Glück in Wolle und Leinen

Schwäbisch Hall / Verena Köger

Gundi ist im Dorf für das Brotbacken zuständig. Früh morgens schlüpft sie in ihr Baumwollkleid, setzt ihre Haube auf, bindet ihre Leinenschürze um und macht sich ans Werk. Ihre Backkulisse im Freilandmuseum Wackershofen sei kaum zu überbieten, sagt Gundi. Sie steht an einem Holztisch neben einem gemauerten Backofen, vor ihr eine Wiese, auf der Löwenzahn und Wiesenschaumkraut blühen. Das Gras ist noch feucht. Der Waldrand und kleine Fachwerkhäuser sind in der Ferne zu sehen. Die Bäckerin krempelt die Ärmel hoch und vermischt den Sauerteig mit Hefe, Honig und Wasser. Nach und nach gibt sie Mehl und Wasser, Salz und ihre Gewürzmischung aus Koriander, Fenchel, Anis, Kümmel und Brotklee dazu. Ein Rezept hat sie nicht. Sie macht alles nach Gefühl. Die zierliche Frau knetet kräftig, bis sich ein gleichmäßiger Teig bildet. Dann nimmt sie eine kleine Kostprobe. Sie nickt und deckt die Schüssel ab. „Der Teig braucht seine Zeit. Umso länger er in der Sonne steht, desto bekömmlicher ist das Brot.“

Mit der Kleidung fängt alles an

Hildegund Bemmann ist 59 Jahre alt, geboren in Tirol, aufgewachsen in Bonn. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Freilandmuseen seien schon als Kind eine „faszinierende Spielwiese“ für sie gewesen. Immer an ihrer Seite: ihr Vater. „Es würde ihm gefallen, was ich hier mache“, so Bemmann. Vor fünf Jahren, als ihre Kinder erwachsen wurden, hat sie sich mit dem Hobby „Living History“ einen Lebenstraum erfüllt. Geschichtsinteressierte Menschen aus ganz Deutschland kommen an verschiedenen Orten zusammen, um sich in das Leben zu einer gewissen Zeit in der Vergangenheit hineinzudenken. Eine Gruppe aus zwölf Darstellern hat sich in Wackershofen eingefunden, um vier Tage lang das Landleben im Jahr 1618 nachzuempfinden.

Hildegund Bemmann ist eine davon. Sie begeistert sich seit Jahrzehnten für gelebte Geschichte, besonders für die Kleidung der damaligen Zeiten. Die Kostüme, die sie bei den Nachstellungen trägt, müssen – einschließlich der Unterwäsche – unverwechselbar zu der jeweiligen Zeit passen. Wie oft hat sich Bemmann über Nachlässigkeiten mancher Darsteller geärgert. Ein Mann könne nicht nur im Hemd rumlaufen, das sei wie nackt sein. „Wenn ich sehe, dass eine Frau ihre Haare zu einem Zopf bindet, der unter der Haube hervorschaut, könnte ich schreien.“ Als Vorbereitung für Wackershofen hat sie sich wie immer im Internet und durch Bücher informiert. Schnitte, Stoffe, Farben, alles muss passen. Bereits an diesem Punkt fange die Zeitreise an. Dann entwickelt sich aus dem Spaß am Recherchieren und Nähen die Rolle.

Bäckerin Gundi hat ein Wollkleid an. Der Rock ist schwarz, das Schnüroberteil rot. Darunter trägt sie ein weißes Leinenhemd und einen Goller, eine kragenähnliche Halsbekleidung. An einem Gürtel hängen ein Beutel und ein Messer. Ihre weiße Haube sitzt dank eines Ohr­eisens fest auf ihrem Kopf. Ihre roten Haare schauen hervor.

Als Bäckerin Gundi vom Backhaus zurückkommt, hat sich der Großteil vor dem Haus versammelt. Es ist ein Fachwerk mit hellblauen Balken, weißem Gefache und einem Steinsockel. Rings herum befinden sich ein Teich, eine Wiese mit Gänsen, ein Pferdestall und ein Steinbrunnen. Die Bewohner des Hauses aus Zaisenhausen sind einfache Leute. Der Knecht sitzt am Ziehbock und schnitzt einen Gehstock für den Dorfhauptmann. Der Stallknecht striegelt das Pferd der Fuhrmannsleute. Die Magd wäscht über einer Feuerstelle Kleidung in einem Topf. „Es muss kochend heiß sein, damit es sauber wird“, erklärt sie. Sie taucht eine Schürze in das Wasser ein, in dem sie zuvor Seifenkraut als Waschmittelersatz ausgekocht hat. Nach ein paar Mal Umrühren windet sie das Kleidungsstück aus und hängt es auf eine Leine.

Bäckerin Gundi verschwindet im Haus. Von draußen ist das Poltern auf der Treppe, das Knarren der Holzdielen und das Geklapper der Pantinen zu hören. Kurze Zeit später kommt sie mit ihrer Flöte zurück. Mit zwei Mägden übt sie einen „Branle Simple“, einen historischen Tanz ein. Es ist das Setting eines Filmes, aber für diese zwölf Menschen ist es ihre Realität, zumindest für diese vier Tage im Freilandmuseum.

Draußen macht sich Essensgeruch breit. Auf einer offenen, gemauerten Herdstelle bereitet die Köchin Pilze, Feldsalat und Buchweizen vor. Im Sonnenlicht, das durch ein kleines Fenster in den Raum mit Ziegelsteinboden leuchtet, spiegelt sich der Rauch wider. Augenblicklich dringt er in jede Stofffaser und bleibt dort. An der Wand hängen Kellen, Pfannen und getrocknete Kräuterbüschel. Je näher das Essen rückt, desto lauter wird es nun im Haus. Das lebendige Miteinander vor dem Haus verlagert sich in die helle Wohnstube mit vielen kleinen Fenstern und holzvertäfelten Wänden. Auf Bänken und Hockern nehmen die Hausbewohner Platz. Der Hauptmann füllt die Teller. „Gesegnete Mahlzeit“ prosten sich die Landleute zu.

Kuscheltier und Digitalkamera

Es scheint ein ganz normaler Arbeitsalltag im Jahr 1618 zu sein, doch das 21. Jahrhundert ist allgegenwärtig. Die Darsteller führen kein Stück auf. Sie verkörpern zwar eine Rolle, aber bleiben doch sie selbst. Die einen unterhalten sich darüber, was sie eingepackt haben, die anderen bestaunen gegenseitig ihre Kostüme. Der kleine Ferdi hat ein Kuscheltier, den Elefant von „Die Sendung mit der Maus“, dabei. Im Obergeschoss bewahrt Magd Johanna das Reinigungsmittel ihrer Kontaktlinsen auf. Aus seinem Wams zückt Knecht Stefan hin und wieder die Digitalkamera. „Ich will doch Erinnerungsfotos haben“, sagt er.

Um den Verzicht auf Technik geht es also gar nicht – nicht in erster Linie. Bemmann trägt ihr Handy meistens bei sich. Sie schaut nicht oft darauf, aber den Kontakt zu ihrer Familie möchte sie trotz aller Leidenschaft für das Hobby nicht missen. Dazu ist sie zu sehr Mutter, zu sehr Ehefrau und zu sehr Hildegund Bemmann. Ist es also eine Flucht aus dem Alltag der Neuzeit? Auch nicht. „Ich lebe gerne im 21. Jahrhundert mit ausreichend medizinischer Versorgung. Auf keinen Fall wollte ich im 17. Jahrhundert leben“, betont Bemmann. Aber man komme während solcher Veranstaltungen aus dem ständigen Zeitdruck heraus. Außerdem seien die Auswirkungen von dem, was man tut, direkt vor Augen. „Ich hacke Holz und kann Feuer machen. Ich hole Wasser und kann waschen“, so der Informatiker Bert. Und man schätze das, was man zu Hause hat, da sind sich alle einig. Hier muss sich keiner etwas beweisen. „Wir wollen einfachen unseren Spleen ausleben“, so Bemmann.

Nach dem Essen gehen die Mägde und Knechte wieder ihrer Arbeit nach. Abwaschen, Kräuter sammeln, Holz hacken, Werkzeuge schärfen. Bäckerin Gundi schaut nach ihrem Teig. Aus dem riesigen Klumpen formt sie ein Brot nach dem anderen und legt es jeweils in ein Gärkörbchen. Der Teig muss noch einmal „wirken“, bevor sie die einzelnen Laibe mit einem Brotschieber in den Ofen schießt. „Das Brotbacken fasziniert die Besucher, weil es so ursprünglich ist“, erzählt Gundi. Nach etwa einer Stunde kann sie die Brote herausnehmen. Die Bäckerin macht ihren Test. Hört sich das Brot beim Klopfen hohl an, ist es fertig. Zwei Brote müssen zurück in den Ofen.

Langsam wird es stiller im Museumsdorf. Das Entengeschnatter verstummt. Nur das Schnauben des Pferdes ist hin und wieder zu hören. Die Mägde haben die Wäsche von der Leine abgehängt, die Knechte das gehackte Holz eingesammelt. Die Tagesarbeit ist getan. Die Landleute haben sich im Haus versammelt. Wieder knarren die Dielen, die Holzpantinen klackern. Bald gibt es Abendbrot. Durch die aufgeschobenen Fenster hört man sie aus der Ferne leise sprechen. „Wenn es still wird und wir ganz für uns sind, dann entstehen die Momente, in denen ich denke: So könnte es gewesen sein. So könnten sie gelebt haben. Das ist dann das höchste Glück.“