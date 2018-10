Finanzwissenschaftler in Bausparkasse Das Haus wird günstiger, die Damenfrisur nicht

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Der Finanzwissenschaftler und Rentenexperte Bernd Raffelhüschen unterhält seine Besucher in der Haller Bausparkasse. Krisen und Katastrophen auf dem Immobilienmarkt kann der Professor nicht erkennen.

Immobilien werden immer teurer. „Nein“, antwortet Raffelhüschen auf seine selbst aufgestellte Behauptung. Heutzutage müssten die Menschen längst nicht so lange arbeiten, um ein Haus oder eine Wohnung abzubezahlen, als in früheren Jahrzehnten. Das teuerste Gut sei keineswegs die eigene Immobilie, sondern die Damenfrisur. Denn um diese zu finanzieren, müsste man heute noch genau so lange arbeiten wie in den 60er-Jahren.

Der Professor mit der wilden Mähne ist nicht das erste Mal in Hall und Umgebung. Im April vor zwei Jahren sprach der Finanzwissenschaftler und Renten­experte in Ilshofen beim Empfang der Wirtschaft über Glück. Sieben Monate später richtete sich der 61-Jährige in seiner Rede an die Jugend an Haller Gymnasiasten. Dazu hatte er sich eines seiner Steckenpferde vorgenommen – die Generationenverträge. Dieser Tage sorgte Raffelhüschen für Aufsehen, weil er versteckte Schulden in den Landeshaushalten in Milliardenhöhe anprangerte. Einige Bundesländer würden von Pensionen, auf die Beamte Anspruch haben, belastet.

Am Mittwoch verknüpfte Raffelhüschen als Gast der Bausparkasse Schwäbisch Hall geschickt und unterhaltsam seine Themen Glück, Alter, Schulden und Wohnen. Er tat dies voller Witz und Raffinesse. Der Forscher und Lehrer an den Universitäten in Freiburg und Bergen (Norwegen) griff Gerede auf, das vielen Menschen als gesichert gilt, und widerlegte dies anschaulich aus der Perspektive eines Menschen, dem es gelingt, Statistik richtig zu interpretieren. Raffelhüschen sprach frei, immer wieder griff er zu seiner Lesehilfe, die er an einem Schnürchen um den Hals hängen hatte.

Raffelhüschen spricht seine Zuhörer direkt an – sehr direkt sogar. Hinsichtlich der Zeugung von Nachwuchs hätten sie sich der Unterlassung schuldig gemacht. In dieser Hinsicht seien sie Rohrkrepierer und kaum erfolgreicher als gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Wenig Beitragszahler, viele Rentner und Pensionäre – der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm sei mit seiner Behauptung, die Rente ist sicher, falsch gelegen.

„Die Messe ist gelesen“

Entgegen vielfacher Wahrnehmung und Behauptung sei die Altersentwicklung der Gesellschaft keineswegs ungewiss. Sie sei sicher, denn, sowohl die Berufseinsteiger als auch die Massen der künftigen Ruheständler der alternden Babyboomer sind längst auf der Welt. „Das ist die Reflexion der Vergangenheit, die in der Zukunft liegt“, so der Professor. „Diese Zahlen ändern sich nicht mehr. Die Messe ist gelesen.“

Es gibt bald einen drastischen Überfluss an Immobilien, deshalb sinkt die Nachfrage und damit die Preise. „Nein“, entgegnet der Wissenschaftler. Trotz weniger Menschen steige in vielen Regionen die Zahl der Haushalte erheblich an. Die Preise für Häuser und Wohnungen würden keineswegs sinken, so Raffelhüschen. Eine höhere Nachfrage an Immobilien durch kleinere Haushalte, einzelne Paare oder Alleinlebende erklärt sich der Gast auch damit, dass Immobilienbesitzer glücklicher seien als Mieter.

Wir haben eine Krise. „Nein“, entgegnet der 61-Jährige. Wir haben die reichsten Reichen, aber auch die reichsten Armen. „Geld macht glücklich, auch wenn der Zuwachs an Glück mit zunehmendem Reichtum nicht Schritt hält“, ist sich Raffelhüschen sicher.