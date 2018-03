Jubiläum Damals Sänger – heute Sängerinnen

Braunsbach / Johanna Horlacher

Für den 5. Mai ist ein großes Jubiläumskonzert geplant unter dem Motto: „Singend unterwegs“. Da die Braunsbacher Festhalle seit der Sturzflut 2016 nicht mehr benutzbar ist, findet das Konzert in der Weinbrennerhalle in Untermünkheim statt. Dabei werden nicht nur der Braunsbacher Liederkranz, sondern alle Chöre und der Posaunenchor der Gesamtgemeinde Braunsbach und der Männerchor Eschental zu hören sein. Weitere Veranstaltungen sollen folgen.

Seit rund 150 Jahren wird in Braunsbach der Chorgesang gepflegt. Der Gesangverein tritt gegenwärtig als reiner Frauenchor unter der Leitung von Hubert Kuhbach auf. „Bei der Gründung war an Frauen gar nicht zu denken. Nur gestandene Männer, alle, die im Ort etwas auf sich hielten, waren Mitglieder im Gesangverein“, so Liesbeth Hennerich. Sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und hat umfassend in der Vereinschronik recherchiert. „Wir erfahren einiges aus der gar nicht immer so guten alten Zeit. Manches kommt uns sehr bekannt vor, gab es doch immer wieder Eifersüchteleien, Wichtigtuer und Friedensstifter“, fügt Liesbeth Hennerich an.

Zwangspause durch Krieg

Zunächst hatte sich in den 1860er-Jahren eine Gruppe von Männern immer wieder zum Singen getroffen, um dann einen Verein zu gründen. Der allerdings schon bald darauf seine Sangesaktivitäten wegen des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 einstellte.

Danach ging es mit neuer Kraft weiter. 1872 wurde der Verein in den Schwäbischen Sängerbund aufgenommen. Der Löwenwirt stellte für die Proben ein Zimmer zur Verfügung. Es wurde ein Harmonium gekauft und eifrig geprobt, denn die Sänger wollten 1875 bei der Fahnenweihe in Künzelsau dabei sein. Das Fest verlief allerdings etwas anders, als man es sich vorgestellt hatte: Der Dirigent war nicht anwesend, warum, ist aus den Niederschriften nicht zu erfahren. Der Auftritt der Sänger war geplatzt.

Ihrer Enttäuschung und Wut gaben die singenden Herren wohl auch deutlich Ausdruck, mit der Folge, dass Vorstand und Dirigent ihr Amt niederlegten. Es waren nur noch zehn Sänger übrig. Auch das Harmonium musste verkauft werden, da es noch nicht abbezahlt war.

20 Pfennig Strafe

Schließlich wurde ein Neustart angestrebt, bei dem der Verein 35 Mitglieder zählte, davon 18 aktive Sänger. In der 1876 erstellten Satzung wurde festgelegt, dass der Sänger über 20 Jahre alt sein musste, die Eintrittsgebühr bei zwei Mark lag, der monatliche Beitrag bei 20 Pfennig. Wer unentschuldigt bei der Singstunde fehlte, zahlte 20 Pfennig Strafe. Beglich jemand drei Monate seinen Beitrag nicht, wurde er ausgeschlossen.

1877 wurde eine Vereinsfahne angeschafft. Bei der Weihe waren zwölf auswärtige Vereine zu Gast und die Veranstaltung war ein voller Erfolg für den jungen Verein. „Allerdings gab es auch hier einen Wermutstropfen: Zwei Haller Musikvereine wurden anscheinend im Gasthaus Löwen nicht anständig bedient. Zur Strafe wurden die Singstunden eine Zeit lang in den Ochsen verlegt“, erzählt Hennerich.