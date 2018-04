Energie Dänische Einblicke in den Klimaschutz

Wolpertshausen / SWP

Der zweite Fachkongress Nahwärme in der Region Heilbronn-Franken wird am Dienstag, 10. April, eröffnet. Schauplatz ist das Energiezentrum in Wolpertshausen. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr im Europasaal. Beim ersten Fachkongress Nahwärme, der im April 2017 in Kupferzell im Hohenlohekreis stattfand, kamen aus den vier Landkreisen Main-Tauber, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Heilbronn 150 Teilnehmer zusammen. Der Wärmemarkt hat mit rund 50 Prozent den größten Anteil am Endenergieverbrauch und bietet ein großes Potenzial, CO 2 -Emissionen und Kosten einzusparen.

Im Hinblick auf den bisherigen und zukünftigen Austausch der baden-württembergischen Initiative des Umweltministeriums mit der dänischen Energieagentur konnte sogar eine Referentin aus Kopenhagen engagiert werden. Sie wird Musterprojekte und gute Beispiele aus verschiedenen Wärmenetzinitiativen aus ihrem Land vorstellen. Weitere Themen sind zum einen von grundsätzlicher Natur („Wie werden wir in Zukunft heizen?“, „Gesellschaftsformen zum Betrieb von Nahwärmenetzen“), zum anderen aber auch mit fachspezifischem Bezug (Einbindung großer Solarthermieanlagen, Technische Entwicklungen beim Netzbau).

Die Veranstaltung wird durch die beteiligten Landratsämter unterstützt. Unisono sind sich die vier Landräte einig, dass Klimaschutz und Energiewende nicht nur im Bereich der regenerativen Stromerzeugung und des Verkehrssektors erfolgen müssen, sondern auch die Wärmewende eine ganz wesentliche Rolle spielt. Eine große zentrale Heizungsanlage, die möglichst auf Basis nachwachsender Rohstoffe viele Gebäude in der unmittelbaren Umgebung mit Wärme versorgt, ist deutlich effizienter, schadstoffärmer und unter dem Strich auch günstiger als viele kleine Anlagen. So lautet das Resümee der Landräte und der jeweilig verantwortlichen Stellen in den Kreisverwaltungen.

Info Die Teilnahme an der Tagesveranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist notwendig. Das genaue Programm sowie eine Anmeldemöglichkeit stehen unter www.hohenlohekreis.de zur Verfügung.