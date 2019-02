Schwäbisch Hall / d

In drei Workshops an Samstagnachmittagen im März sollen sich einfache Stühle in Kunstwerke – sogenannte Asylstühle – verwandeln. „Asylstühle haben eine lange Tradition in der Kirchengeschichte in Württemberg“ erläutert Dagmar Seybold vom Diakonieverband. Das Haller Projekt sei Teil der gemeinsamen Kampagne „Platz für Asyl“ von Diakonie und Caritas Württemberg anlässlich der Europawahl. Sie mache sichtbar, dass in Europa Platz sei für Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Elend fliehen. „Ich finde es schön, dass Menschen gemeinsam Kunstwerke gestalten, die für ein weltoffenes Hall stehen“ sagt die Integrationsbeauftragte Rebecca Zippelt. Neben der Stadt sind der Freundeskreis Asyl und die Diakonie Veranstalter des Projekts.

Info Wer an den drei kostenlosen Workshops am 2., 16. und 23. März teilnehmen möchte, kann sich bei rebecca.zippelt@schwaebischhall.de anmelden.