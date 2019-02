Schlagwort d

Schwäbisch Hall / Autor Ende

Der offizielle Saisonauftakt der Minigolfanlage am Kocher ist eigentlich erst für Samstag, 16. März, geplant. Das tolle Wetter am gestrigen Sonntag hat Betreiber Bernd Priwitzer wie schon in der Woche zuvor dazu veranlasst, schon mal die Bahnen zu säubern und in den Testbetrieb zu gehen. „Wir werden jetzt erst mal bis Donnerstag geöffnet lassen. Dann schauen wir weiter“, erzählt Priwitzer. „Mit dem Sonntag bin ich aber schon zufrieden. Es waren immerhin rund 60 Spieler auf den Bahnen zugange.“ Am 16. März soll die Anlage dann wieder picobello für die 2019er-Saison herausgeputzt sein, auch zu essen wird es dann geben. „Unsere Ruderboote sind dann auch wieder einsatzbereit“, verspricht Priwitzer.