Schulanfang d

Obersontheim.

Die Schulaufnahmefeier für Schulneulinge beginnt um 8.30 Uhr mit einem Schulanfängergottesdienst in der evangelischen Kirche. Anschließend, für 10 Uhr, wird zur Schulaufnahmefeier in die Schubarthalle eingeladen. Die 1. Unterrichtsstunde für die ABC-Schützen schließt sich an und endet gegen 11.45 Uhr.

Das Schulsekretariat ist in der letzten Ferienwoche ab Mittwoch von 9 bis 11 Uhr besetzt, teilt die Schule weiter mit. Der zweite Elternabend für die Eltern der Schulneulinge findet am Dienstag, 11. September, um 19 Uhr in den jeweiligen Klassenzimmern statt.

Ältere Kinder starten früher

Schulbeginn für die Klassen 2, 3 und 4 ist am Montag, 10. September, um 8 Uhr. Die Kernzeitbetreuung beginnt am Montag, 10. September, der Ganztagsunterricht für angemeldete Ganztagsschüler am Dienstag, 11. September.

„Bitte denken Sie rechtzeitig an die Essensbestellung, sofern Ihr Kind zur Kernzeit und/oder zum Ganztagsbetrieb angemeldet ist“, schreibt die Schule.

Info Erreichbar ist die Schenk-Friedrich-Schule (Schulstraße 24) unter Telefon 0 79 73 / 9 29 22 70