So gezählt

d

Brücken an Autobahnen werden in Baden-Württemberg mit 3,5 und schlechter benotet. Damit gehören sie in den vordringlichen Sanierungsbedarf. Laut Verkehrsministerium weise eine schlechte Zustandsnote nicht zwingend auf Tragfähigkeitsdefizite oder auf ein marodes Bauwerk hin. Es gebe auch Defizite bei der Dauerhaftigkeit oder der Verkehrssicherheit.