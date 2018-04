Untermünkheim / Holger Ströbel

Die Kinder- und Jugendgruppe der Naturschutzjugend Naju geht mit dem Biberbeauftragten Frank Lübke am Samstag, 21. April, auf Biberspurensuche am Kocher. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Sportplatz in Haagen. Nähere Infos und Anmeldung unter: naju-sha@gmx.de oder Telefon 0 79 77 / 91 03 40.