Schlagwort d

Ortsmarke / Holger Ströbel

Architektin Andrea Ranft von der Ranft Projekt Partner GmbH aus Bad Mergentheim hat dem Gemeinderat die Planung der Gebäude für die Altenhilfeeinrichtung des Diak vorgestellt. Es entstehen 60 Pflegeplätze in vier Wohngruppen mit je 15 Bewohnern. Es handelt sich ausschließlich um Einzelzimmer, einige können aber auch miteinander verbunden werden. Der Baukörper wird in U-Form mit versetztem Pultdach errichtet. Das Gebäude ist zweigeschossig und hat keine Unterkellerung. Im Anschluss ist der für den Bau notwendige Bebauungsplan „Riedgraben“ einstimmig vom Rat gebilligt worden. Er wird öffentlich ausgelegt sowie im Internet eingestellt. Die Erschließungsarbeiten sind an die Firma Hans Ebert aus Abts­gmünd-Pommertsweiler zum Angebotspreis von 243 492,68 Euro vergeben worden. Der Baubeginn für die Altenhilfeeinrichtung soll im Herbst sein. Bericht folgt

Wiederaufbau geht weiter

Einstimmig hat der Gemeinderat die Arbeiten für die Heizungsanlage und die sanitären Anlagen für den neuen Bauhof zum Angebotspreis von 61 770,08 Euro an die Firma Eichenbrenner Energiesysteme aus Schwäbisch Hall vergeben. Die Verwaltung ist beauftragt worden, eine Fotovoltaikanlage auf dem neuen Bauhofgebäude auszuschreiben. Die Entscheidung über den Bau einer Elektro-Tankstelle wurde vertagt, dem vom Planungskreis vorgelegten Gestaltungs- und Farbkonzept zugestimmt.