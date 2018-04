Geschichte d

Schwäbisch Hall. / --

Am Freitag, 13. April, sind die Mitglieder des Verein Alt Hall zu einem besonderen Rundgang durch die Altstadt eingeladen. Eine Expertin vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart wird herausragende Baudokumente der wohlhabenden Bürgerstadt in ihrem städtebaulichen Kontext vorstellen. „Wohlstand und Selbstbewusstsein führten zu allen Zeiten zu einer umfangreichen Bautätigkeit in der vorwiegend durch die Saline zu Reichtum gelangten Reichsstadt“, schreibt der Verein in der Einladung. Die Bürgerschaft habe ihr Selbstbewusstsein nicht nur durch die architektonische Gestaltung und üppige Ausstattung der Wohn- oder Wirtschaftsgebäude betont, sondern auch mit den stattlichen Bauten für die Themen Fürsorge und Bildung.

Info Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Marktbrunnen. Die Teilnahme ist für die Mitglieder von Alt Hall kostenfrei.