Die Corona-Pandemie betrifft sämtliche Kulturveranstalter in der Region. So auch das Team der Kulturschmiede in Gaildorf. „Das Konzert mit dem Tomi-Leino-Trio am 27. März und die Lesung mit Petra Durst-Benning am 7. Mai müssen wir absagen“, teilen die Kulturschmiedemacher mit. Die Kulturkneipe Häberlen bleibt vorläufig bis nach den Osterferien geschlossen, „dann sehen wir weiter“, ist in der Nachricht zu lesen. Auch die für Freitag, 3. April geplante Mitgliederversammlung wird verschoben. Immerhin gibt es für die Lesung mit Petra Durst-Benning, die ihr Buch „Die Fotografin – Die Welt von morgen“ vorstellt, bereits einen neuen Termin: am Donnerstag, 1. Oktober. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Infos gibt es auf www.kulturschmiede.de.

Eigentlich wollten die Gaildorfer Schlosskonzerte alle Tanzfreudigen für Samstag, 21. März in den Schenk-Albrecht-Saal der Limpurghalle Gaildorf einladen. Der Sänger und Gitarrist Steven Taylor wollte dort zum Tanz aufspielen. Doch wie viele andere Kulturveranstaltungen in Gaildorf – wie zum Beispiel der für 28. März geplante Auftritt des Duos Jailhouse Classics im Wurmbrandsaal – ist auch dieser Tanzabend abgesagt.

Die Konzertgemeinde in Schwäbisch Hall hatte für den 27. März das Esmé-­Quartett in den Neubau-Saal eingeladen. Die vier jungen Studentinnen haben sich 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln zu einem Streichquartett zusammengetan. Doch nun kann das Ensemble wegen der Corona-Pandemie nicht in Schwäbisch Hall auftreten.

„Vorstellungsausfall“ steht in roten Lettern auf der Homepage des Theaters Heilbronn. Auch dort sind vorerst sämtliche Aufführungen und Premieren abgesagt – „bis zum 19. April 2020“, ist dort zu lesen. So lange ist laut aktueller Landesverordnung der Betrieb für Kultureinrichtungen jeglicher Art vorerst untersagt.