Die Stimme ist belegt, immer wieder unterbricht Stephen Brauer wegen heftigem Husten seinen Bericht. Der FDP-Landtagsabgeordnete ist seit Montagabend nur noch zu Hause und liegt mit leichtem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie heftigem Husten im Bett. Normalerweise wären Erkältungssymptome eines Abgeordneten keinen Bericht in der Zeitung wert, aber mit Corona ist das anders.

Wie Stephen Brauer am Freitag erfahren hat, ist er positiv getestet. Den Test hatte er bereits am Montagabend im Crailsheimer medizinischen Versorgungszentrum im Crailsheimer Krankenhaus gemacht.

Wie Brauer berichtet, hatte er am Sonntagabend die ersten typischen Symptome. Leicht erhöhte Temperatur und „wahnsinnige Kopf- und Rückenschmerzen. Ich dachte erst an starken Muskelkater, denn ich hatte Sport gemacht.“ Am Montagvormittag ging Brauer ins Büro, am Abend zum Testen. Anschließend legte er sich ins Bett, während der gesamten Woche ging er nicht mehr aus dem Haus.

Was ihn umtreibt: Noch am Donnerstag zuvor nahm er im Landtag an den Sitzungen seiner Fraktion teil sowie an Plenarsitzungen. „Mehr als drei Stunden saß ich als Schriftführer neben der Landtagspräsidentin Muhterem Aras.“ Auch stand er am Rednerpult, an dem nach ihm weitere Parlamentarier Reden hielten. „Möglicherweise habe ich die halbe Fraktion angesteckt“, sorgt sich Brauer. Und nicht zuletzt: „Auf dem Heimweg saß ich mit dem Kollegen Udo Stein im gleichen Zugabteil.“ Udo Stein aus Bühlertann ist der AfD-Landtagsabgeordnete im Landkreis.

Mittlerweile hat Brauer alle Menschen benachrichtigt, die er an den Tagen vor Ausbruch des Infekts getroffen hat. Versorgt sei er gut, seine Mutter und sein Onkel stellen Lebensmittel und alles, was sonst in seiner Familie benötigt wird, vor die Haustüre. Innerhalb seiner Familie achten er und seine Frau mittlerweile auf Abstand, Tisch und Bett sind getrennt. Auch mit seinem neunjährigen Sohn vermeidet Brauer nahen Kontakt.

Brauer hat zu tun, seine Besorgnis einzugrenzen. Wie der Politiker berichtet, kann er derzeit nur schwer atmen. „Seit sieben Wochen bin ich erkältet und habe Husten. Dadurch ist die Gefahr, dass es auf die Lunge geht, sehr groß“, befürchtet er. Wenn’s nicht mehr geht, soll er ins Krankenhaus gehen, sei ihm gesagt worden. „Wann ist das der Fall?“, rätselt er und hat beschlossen, sich dann selbst ins Klinikum einzuweisen, wenn das Fieber hochschnellen sollte oder das Atmen schmerzhaft werde

Wie am Freitagabend der Pressesprecher des Landtags bestätigte, ist Stephen Brauer der erste Landtagsabgeordnete, der positiv auf Corona getestet wurde. Bereits am Samstag ist die Situation verändert: Stephen Brauer postet auf Facebook ein Foto aus dem Kreisklinikum Crailsheim. Ein Kunststoffschlauch führt zur Nase – er bekommt offensichtlich zusätzlich Sauerstoff. „Ich weiß jetzt“, schreibt er zum Foto, „warum Corona bei alten und kranken Menschen zum Tod führt. Man bekommt wirklich ganz schlecht Luft. Passt auf euch auf.“ Bei seinem Foto vom Sonntag steht: „Sieht schlimmer aus als es ist. Wird langsam besser.“

Empfehlung von Dr. Elisabeth Körber-Kröll

Wer schwere Luftnot hat und Fieber über 39,5 Grad Celsius sollte sich beim Hausarzt melden oder an Wochenenden beim ärztlichen Notdienst. Das empfiehlt Dr. Elisabeth Körber-Kröll. Bei leichten Verläufen des Infekts sei es nicht nötig, sich testen zu lassen, sagt die Vorsitzende der Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall. „Wer Husten und Fieber hat kann davon ausgehen, dass er infiziert ist. Dann soll er sich selbst in Quarantäne schicken und auch die Familienangehörigen.“ Die Tests sollen den Menschen vorbehalten werden, die beispielsweise als Altenpfleger oder Krankenschwester arbeiten und Gewissheit haben müssen, ob sie weiter ihrer Arbeit nachgehen können. „Die Tests sind rar, auch die Entwicklungslösungen.“ Angesichts der steigenden Infektionszahlen würden die Tests zunehmend unwichtiger. Behandeln sollen sich die Patienten mit leichten Verläufen (Fieber und Husten) mit Novalgin oder Paracetamol sowie mit einem Hustenmittel, „das gerne auch pflanzlich sein darf.“ sel