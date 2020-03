Was gestern noch galt, ist heute anders: Mit hoher Dynamik verschärfen Bund und Länder Verordnungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus, um zu entschleunigen, Kapazitäten des Gesundheitssystems zu entlasten. Mit einem einheitlichen Vorgehen sollen soziale Kontakte im öffentlichen Bereich weiter eingeschränkt werden. Beispielsweise waren in der Verordnung der Landesregierung vom Montagabend öffentliche Spiel- und Bolzplätze in der Stadt Hall noch offen, Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern erlaubt. Seit gestern bleiben die Flächen für Kinder geschlossen und Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. Am gestrigen Nachmittag informiert Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim im Rathaus zu den wesentlichen Veränderungen der neuen Verordnung der Landesregierung, die seit Mittwoch in Kraft sind und für die Stadt gelten.

„Das ist eine deutliche Verschärfung. Es gibt keine Grenze mehr. Im Grunde ist jegliche Form von Versammlung und sonstigen Veranstaltungen verboten“, macht Pelgrim deutlich. Beispielsweise sind nun Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderer Glaubensgemeinschaften untersagt. Ausnahmen bestätigen die Regel: Versammlungen, die der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur dienen, sind weiter erlaubt, wie dieses Pressegespräch im Rathaus. Die Landesregierung hat die Schließung von Einrichtungen verschärft. Neu dabei: öffentliche Spiel- und Bolzplätze. „Wir haben bereits Schilder angebracht, um deutlich zu machen, dass ab sofort der Betrieb untersagt ist“, sagt der OB.

Bislang waren Geschäfte in der Stadt von Schließungen verschont, nun „ist der Einzelhandel im Prinzip geschlossen“, so Pelgrim. Er zählt Ausnahmen auf: Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Hofläden, Raiffeisen-, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Diese Einrichtungen müssen sich aber an Bedingungen halten, um weiter offen zu bleiben. Sie müssen Hygienestandards einhalten, die Steuerung des Zutritts und das Vermeiden von Warteschlangen sicherstellen. „Es brauchen nicht mehr alle am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag einkaufen, weil beispielsweise Supermärkte auch an Sonn- und Feiertagen offen bleiben“, appelliert Pelgrim. Dadurch solle das Kaufverhalten gestreckt werden, um Menschenansammlungen zu reduzieren.

Der Betrieb von Gaststätten wird grundsätzlich untersagt. Schank- und Speisegaststätten können aber offen bleiben, wenn die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Stehplätze müssen so gestaltet sein, dass ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern zwischen den Gästen gewährleistet bleibt. Die Stadt bietet eine Dienstleistung durch beratende Mitarbeiter der Bauverwaltung an, wie die Bestuhlung aussehen kann. Rausgefallen aus der neuen Verordnung ist die Nachvollziehbarkeit, dass in geeigneter Weise sichergestellt werden muss, dass im Falle von Infektionen für einen Zeitraum von jeweils einem Monat mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben. Neu in der Verordnung ist dagegen eine zeitliche Beschränkung: Es muss sichergestellt sein, dass Schank- und Speisegaststätten frühestens ab sechs Uhr geöffnet haben dürfen und spätestens ab 18 Uhr geschlossen werden müssen.

„Die Lage ist sehr ernst. Jeder sollte sich mit hoher Selbstdisziplin an die Verordnung halten“, appelliert Pelgrim an die Bürger. Wenn das nicht der Fall sei, dann drohe eine Ausgangssperre, mit Zeitvorgaben, wann man auf die Straße dürfe und wann nicht. Ausnahmen seien dann die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen.

Die Chancen, dass Großereignisse wie das Kuchen- und Brunnenfest und die Freilichtspiele-­Premiere auf der großen Treppe doch noch vom 29. Mai bis zum 1. Juni und am 13. Juni ablaufen, sind mit der neuen Verordnung etwas gestiegen. Ein offenes Fragezeichen entstehe, so Pelgrim. Der Betrieb für Kultureinrichtungen jeglicher Art wird dadurch nämlich vorerst lediglich bis zum 19. April untersagt und nicht mehr wie zuvor bis zum 14. Juni 2020.

Ein Toter und steigende Zahl an Infizierten

Im Haller Landkreis gibt es den ersten Todesfall aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus. Ein über 80-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus dem Hohenlohekreis ist im Haller Diak verstorben. Das hat das Landratsamt Hohenlohekreis am Dienstagabend mitgeteilt. „Wir bündeln unsere Kräfte, um die stationären Covid-19-Patienten zu versorgen“, sagt Manuela Giesel, Leiterin der Diak-Öffentlichkeitsarbeit. „Wir sichern auch die Notfallbetreuung und halten sie rund um die Uhr aufrecht.“ Momentan werden im Diak zehn Patienten mit SARS-CoV-2-Infektionen stationär behandelt, heißt es am Mittwochabend in der Mitteilung des Haller Landratsamts. Im Haller Landkreis seien 62 infizierte Personen registriert. kv