Viele Geschäfte in Hall haben seit gestern geschlossen. In den Schaufenstern hängen Zettel, auf denen beispielsweise steht: „Unser Laden bleibt voraussichtlich bis 19. April geschlossen“. Bis zu diesem Tag gelten die Einschränkungen laut neuer Landesverordnung derzeit.

Die Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Kinderbetreuung. Dahingehend gelten seit gestern auch neue Kriterien für die Notbetreuung, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. „Mit der aktualisierten Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen wurde auch der Kreis der Eltern erweitert, die aufgrund ihrer Tätigkeit in systemkritischen Bereichen Anspruch auf einen Platz in der Notbetreuung haben“, heißt es darin.

In diesen Fällen wird ein Notbetreuungsplatz zugelassen:

Für einen Notbetreuungsplatz zugelassen werden Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise Alleinerziehende in folgenden Bereichen tätig sind:

in bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr

die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste

Regierung und Verwaltung, Parlament, Justiz- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn unabkömmlich gestellt werden

Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- und Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz

Rundfunk und Presse

Beschäftigte der Betreiber beziehungsweise Unternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden

das Personal der Straßenmeistereien und Straßenbetriebe

Bestatter

Bestattungen in Schwäbisch Hall nur noch auf im Freien, Aussegnungshallen sind geschlossen

Bezüglich Bestattungen hat die Stadt Schwäbisch Hall beschlossen, dass diese auf den städtischen Friedhöfen nur noch im Freien abgehalten werden dürfen. Die Aussegnungshallen werden geschlossen, heißt es in der Mitteilung. Die Zahl der Trauergäste ist außerdem auf 50 Personen begrenzt.

Trauungen sind nur noch in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall möglich

Trauungen können weiterhin stattfinden. Der Trausaal im Rathaus ist jedoch gesperrt, dort geplante Trauungen werden in die Hospitalkirche verlagert. Es dürfen jedoch nicht mehr als 15 Personen daran teilnehmen. „Bei kurzfristigen Absagen fallen keine Gebühren an“, heißt es.

Auch die Kommunalpolitik ist von der Infektionseindämmung betroffen. Der Bau- und Planungsausschuss, der für den 23. März angesetzt war, ist abgesagt. Ebenso die Sitzung des Gemeinderats am 1. April und der Wirtschaftsförderungsausschuss am 30. April. „Geplante Beschlussfassungen werden soweit möglich auf spätere Gremiensitzungen verschoben, dringende Entscheidungen werden vom Oberbürgermeister im Zuge von Eilentscheidungen getroffen“, steht in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.