Wegen der wahrscheinlich weiter wachsenden Zahl von Corona-Infizierten suchen die Diakoneo-Kliniken in Schwäbisch Hall, aber auch in Nürnberg, Ansbach, Schwabach und Neuendettelsau freiwillige Helfer, die bei Bedarf das Krankenhauspersonal unterstützen. Gesucht werden Ärzte und Pflegekräfte in Elternzeit oder Ruhestand sowie Medizinstudenten. Das geht aus einer Diakoneo-Mitteilung hervor.

Klinik-Personal soll entlastet werden

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Deutschland steigt täglich. Ärzte, Pfleger und Klinikmitarbeiter stehen bei der Bewältigung der Corona-Krise an vorderster Front, heißt es in der Mitteilung weiter. Gesucht werden deshalb insbesondere qualifizierte Pflegekräfte und Ärzte, die derzeit nicht in diesem Beruf arbeiten. Das betreffe zum Beispiel Menschen, die aktuell in Elternzeit oder bereits im Ruhestand sind, aber dennoch helfen wollen. Sie sollen das Personal entlasten.

Genauso willkommen sind Medizinstudenten aus dem klinischen Abschnitt, also dem fünften bis zehnten Semester, oder Studierende, die über eine Ausbildung als Pflegekraft oder Rettungssanitäter verfügen. „Selbstverständlich wird darauf geachtet, dass freiwillige Helfer, die einer Risikogruppe angehören, nicht mit Corona-Patienten in Berührung kommen“, heißt es in der Mitteilung.

Info Interessierte können sich auf der Webseite www.diakoneo.de/coronahelfer registrieren und werden dann persönlich kontaktiert, sobald sie gebraucht werden.