Die Mitarbeiter der Apotheke tragen Mundschutz, während sie die Kunden bedienen. Ebenso ein paar Passanten in den Gassen. Allerdings sind gestern Mittag auffallend wenige Menschen in der Haller Innenstadt unterwegs – und das, obwohl die meisten Geschäfte da noch geöffnet haben.

Bundesregierung und Länder haben sich im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf gravierende Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt. Die Schließung von Kultureinrichtungen, Gastronomiebetrieben, Sport- und Vergnügungsstätten etwa gelten seit Dienstag bundesweit. Deren Umsetzung obliegt den Ländern. Die Leitlinien sehen auch die Schließung von vielen Geschäften vor. Baden-Württemberg ging aber nicht unmittelbar diesen Weg. Sie erließ hierzu erst am späten Dienstagabend eine weitreichendere Verordnung, die seit Mittwochmorgen in Kraft ist.

Öffnen dürfen laut Landesregierung nur noch folgende Geschäfte:

Einzelhandel für Lebensmittel

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Tankstellen

Banken und Sparkassen

Poststellen

Frisöre

Reinigungen

Waschsalons

Zeitungsverkauf

Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte

Großhandel

Hofläden und Raiffeisenmärkte

Diese Verkaufsstellen können jetzt auch am Sonntag und Feiertag geöffnet werden. Alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht zu den oben genannten Einrichtungen gehören, werden geschlossen.

OB appelliert an Vernunft

„Für uns zählt die Verordnung des Landes“, betont Patrick Domberg, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, auf Nachfrage. Daher seien in Hall Spielplätze von angeordneten Schließungen ebenso zunächst noch nicht betroffen gewesen. Seit dem späten Dienstagabend ist aber klar: Auch Bolz- und Spielplätze bleiben nun geschlossen.

Oberbürgermeister Hermann-­Josef Pelgrim berichtet von seiner Beobachtung am Wochenende in der Innenstadt: „Die Dichte an Besuchern zumindest am zentralen Spielplatz am Unterwöhrd hätte man auch in einer Kita haben können.“ Er appelliert an die Vernunft der Haller, eigenverantwortlich zu handeln. Kontrollen seien möglich, hierfür neben der Orstpolizeibehörde auch die Landespolizei zuständig.

Klar sei, dass sich die Situation in allen Punkten kurzfristig ändern kann, so Domberg. Sowohl das Sozialministerium im Land als auch die Stadtverwaltung könnten schärfere Maßnahmen festlegen. Täglich tagten bei der Stadt die Leiter der relevanten Fachbereiche zusammen mit Oberbürgermeister, Erstem Bürgermeister und Stadtbrandmeister.

Kneipen, das ist aber klar, müssen laut Landesverordnung bereits seit Dienstag geschlossen bleiben. An einigen Türen und Infotafeln in der Innenstadt hängen Hinweise – am Barfüßer, an der Ilge, bei Seifried II. Speisegaststätten bilden eine Ausnahme und dürften eigentlich bei Einhaltung von Abstandsregeln von 6 bis 18 Uhr öffnen. Aber manche machen trotzdem dicht, wie etwa das Landhaus Pflug in Weckrieden. Auf der Facebook-Seite heißt es, das Sterne-Restaurant schließe, der Hotelbetrieb werde für geschäftliche Reisen von Montag bis Freitag regulär weiterlaufen.

Stand heute tritt die Landesverordnung am 15. Juni außer Kraft. So lange darf keine Kneipe geöffnet werden, so lange sind Versammlungen und Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen verboten. Doch was passiert bei einem Trauerfall? In Todesanzeigen steht nun vermehrt der Hinweis, dass wegen Corona Beerdigungen im engsten Kreis stattfinden. Darauf verweist unter anderem der Obersontheimer Bürgermeister Siegfried Trittner.

Domberg erklärt, dass auch in diesem Kontext in Hall die maximale Besucherzahl von 100 gilt. „Die Trauerfeiern finden nach Möglichkeit außen statt – bei einer lockeren Bestuhlung.“ Müsse die Trauergemeinde aus triftigen Gründen nach innen ausweichen, gelte die Grenze von 50 Personen.

Sieben mit Coronavirus Infizierte registriert

Stand Dienstagabend sind in Hall sieben mit SARS-CoV-2 infizierte Personen registriert (Landkreis 48). Die Dunkelziffer ist unbekannt. 120 Personen sind in häuslicher Quarantäne, weil sie mit Infizierten Kontakt hatten oder in einem Risikogebiet waren. „27 Personen wurden bereits aus der Quarantäne entlassen“, berichtet Patrick Domberg.

* In einer früheren Version war genannt, dass bisher Läden in Baden-Württemberg noch geöffnet haben. Aufgrund der geänderten Sachlage wurde der Bericht aktualisiert.