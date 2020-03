Sobald die Sonne herauskommt, sitzen vor dem landschaftlich sehr schön gelegenen Pflegestift Vohenstein fast immer alte Menschen im Eingangsbereich. Sie lächeln jedem freundlich zu, der hinaus- oder hineingeht. Jetzt fehlt das gewohnte Begrüßungskomitee. Stattdessen hängt ein Zettel hinter der Glastür, der über ein Besuchsverbot informiert. Seit Freitag, 13. März, sind die Türen für Außenstehende verschlossen – wie in allen Pflegeheimen der Dienste für Menschen gGmbH (DfM) in der Region Hohenlohe. Nicht einmal die Ehrenamtlichen, die sonst im Kampf gegen die Vereinsamung der Heimbewohner Zeit mit ihnen verbringen, haben Zutritt, wie Heike Schneider, Leiterin der DfM-Öffentlichkeitsarbeit in der Stuttgarter Verwaltungszentrale, mitteilt. Seelsorger dürften die Einrichtungen nur in Notsituationen, wie etwa zur Sterbebegleitung, betreten. In solchen Fällen seien Angehörige zugelassen.

Begegnungen werden vermieden, Übergabestellen sind definiert

Lieferanten und Mitarbeiter sollten sich nicht begegnen, beschreibt Schneider weitere Vorkehrungen: „Es wurden Übergabestellen für Speisen und Material definiert. Wäschelieferungen erfolgen nicht mehr in die Häuser hinein, sondern an Abgabepunkten.“ Innerhalb der Häuser seien dem Personal feste Bereiche zugeteilt, zwischen denen sie nicht wechseln sollten.

„Als Modell haben wir ein Pflegeheim in Bad Reichenhall beobachtet, das als erstes Haus seiner Art in Baden-Württemberg unter Quarantäne gestellt wurde. Dort hat es gut funktioniert“, fasst die DfM-Pressefrau zusammen. Von Verdachtsfällen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder entsprechenden Erkrankungen in den Wohn- und Pflegeheimen der DfM in Rosenberg, Vohenstein, Vellberg und im Haller Teurershof sei ihr aktuell nichts bekannt.

Beim ambulanten Dienst, der von den DfM angeboten wird, sei ebenso die höchste Sicherheitsstufe angesagt: „Den Versorgungsauftrag müssen wir natürlich weiter wahrnehmen und das machen wir auch.“ Die pflegenden Mitarbeiter seien wie alle Bürger durch die Landesregierung angehalten, ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Zwischen den Pflegekräften wachse das Gefühl von Zusammenhalt. Besonders lobend hebt Heike Schneider das Pflegestift in Rosengarten-Vohenstein hervor: „Die Mitarbeiter haben dort untereinander die Kinderbetreuung super organisiert und so haben wir dort keine Ausfälle. Das ist schon eine tolle Leistung.“ Ebenso gebe es in der Einrichtung keine Krankmeldungen.

Es gibt kaum Krankmeldungen

„Ich bin froh, dass sich in allen Einrichtungen in meinem Zuständigkeitsbereich so wenige Mitarbeiter krankgemeldet haben und dass wir den Betrieb aufrechterhalten können“, betont Jürgen Straßel, DfM-Leiter für die Region Hohenlohe. Die Stimmung bei den Mitarbeitern sei gut. Sehr wohl zu bemerken seien hingegen die Auswirkungen der Quarantäne auf die Bewohner, die sonst regelmäßig Besuch von ihren Familien bekommen hätten. „In wenigen Einzelfällen konnten wir dafür sorgen, dass Heimbewohner von ihren Angehörigen ein Handy erhalten haben, über das sie nach draußen kommunizieren können“, berichtet Straßel.

Die Unterhaltungsveranstaltungen für die Senioren, wie gemeinsames Singen, Gymnastik und mehr, würden von den Betreuungskräften und Beschäftigungstherapeuten wie gewohnt angeboten. Heike Schneider übermittelt das Zitat eines Heimbewohners in Vohenstein, das ihr zugetragen worden sei: „Da hat jemand gesagt ‚Es ist schon komisch, dass niemand mehr kommt, aber ich hatte ja sowieso nie viel Besuch.‘“

Das Pflegeheim hat genügen Schutzkleidung im Bestand

Wie sind die DfM-Pflegeheime für den Ernstfall gerüstet? Aktuell habe man genügend Schutzkleidung im Bestand, versichert Jürgen Straßel. Wenn jedoch tatsächlich ein Corona-Fall auftrete, gerate man innerhalb von ein paar Wochen an Grenzen. Nachschub könne aktuell nicht geliefert werden. Was passiert, wenn ein Heimbewohner trotz aller Vorsichtsmaßnahmen an Covid 19 erkrankt? „Wir handhaben das, solange wir das können. Wenn die medizinische Versorgung von uns nicht mehr zu leisten ist, müssen wir den Weg über die Einweisung ins Krankenhaus suchen.“