Harte Zeiten für die Kultur. Jazzfreunde in der Region hatten sich schon lange auf das Internationale Jazz-Art-Festival in Schwäbisch Hall gefreut. Der fünftägige Konzertmarathon hätte eigentlich am morgigen Mittwoch starten sollen – mit dem mittlerweile 90-jährigen Klarinettisten Rolf Kühn in der Haller Hospitalkirche.

Doch dort bleibt es wegen Corona still – wie vielerorts im Land. Mancher Kulturfreund schwenkt nun um auf eine neue Strategie: Live-Stream statt Live-Konzert. Auftritt auf Bühnen gibt es derzeit nicht. Wer aber trotzdem nicht auf Konzerte, Opern und Theater verzichten will, kann auf immer mehr kostenlose Angebote im Netz zurückgreifen. Hier nur ein paar wenige Beispiele:

Ganz vorne mit dabei ist etwa der Social-Media-affine Pianist Igor Levit – mancher mag sich noch an den beeindruckenden Auftritt des jungen Virtuosen im Februar 2008 im Haller Neubau-Saal erinnern. Jedenfalls kündigt Levit, der inzwischen üblicherweise in den berühmtesten Konzerthäusern der Welt auftritt, auf dem Kurznachichtendienst Twitter seit dem 12. März beinahe täglich für 19 Uhr seine „Hauskonzerte“ an und streamt diese dann live. Levit, dem man unter @igorpianist folgen kann, setzt sich in seiner Wohnung um 19 Uhr an den Bösendorfer Konzertflügel und spielt unter dem Motto „no fear“ (keine Angst) Klassik für seine Follower.

Werke von Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach oder die Variationen von Frederic Rzweskis „The People United Will Never Be Defeated“ waren schon zu hören. Dabei erreicht er bis zu 300 000 Zuschauer. Er möchte damit „unser inneres Leuchten behalten. Auch darum geht es.“

Stars sind im Livestream zu sehen

Im Konzerthaus Berlin organisierte Intendant Sebastian Normann ein hochkarätig besetztes Konzert per Livestream – unter anderem mit dem Pianisten Lang Lang, der Sopranistin Olga Peretyatko oder Sänger Max Raabe. Große Häuser wie die Bayerische Staatsoper in München oder die Berliner Staatsoper Unter den Linden (www.staatsoper-berlin.de) haben sich ganze Online-­Spielpläne für Ballett und Oper verpasst. „Il Trovatore“, „Tristan und Isolde“ oder „Schwanensee“ schaffen es damit direkt in die Social-Distance-Area von Kulturliebhabern. „Carmen“ etwa verfolgten so 160 000 Zuschauer auf der ganzen Welt. Die Berliner Philharmoniker bieten während der Schließung ihres Saals Mitschnitte von Konzerten (www.berliner-philharmoniker.de), die Wiener Staatsoper streamt Aufzeichnungen täglich um 17 und 19 Uhr (www.wiener-staatsoper.at). „Oper trotz Corona“ verspricht die Staatsoper Stuttgart: Wer möchte, findet dort jeweils für eine Woche ein Stück aus dem Repertoire. Aktuell ist dort Sergej Prokofjews „Die Liebe zu den drei Orangen“ zu sehen, inzeniert von Axel Ranisch.

Auch das Leipziger Gewandhausorchester will ab dieser Woche donnerstags und freitags eine Konzertaufzeichnung auf seiner Webseite veröffentlichen. Damit biete das Konzerthaus dem Publikum trotz der Coronakrise Kultur, sagte Gewandhausdirektor Andreas Schulz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Schäden können wir momentan noch nicht absehen“, sagte er auch mit Blick auf die Absage von 80 Veranstaltungen bis zum 20. April.